Трохи помилок є, але виправлення обов'язково будуть

Вже з перших годин запуск викликав бурхливу реакцію завдяки багам і технічним проблемам з FPS. Оглядач GamesRadar, наприклад, назвав S․T․A․L․K․E․R․ 2 "найкращою, але найбільш зламаною грою", в яку він грав за весь рік. Однак студія GSC Game World попередила гравців, що їм слід очікувати деяких "нерівностей" – немає нічого дивного в тому, що гра таких масштабів і складності у перший день запуску має трохи багів, пише 24 Канал.

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Розробники активно комунікують з аудиторією на своїй сторінці в соцмережі X. Вони опублікували оголошення, в якому висловили не лише вдячність за підтримку проєкту, а й пообіцяли уважно стежити за всіма зауваженнями:

S.T.A.L.K.E.R. 2 – це масштабна гра. Ми розуміємо, що в такій грі все ще можуть бути шорсткості. Ніколи раніше ми не випускали проєкт подібних розмірів. Ми обіцяємо бути поруч, стежити за вашими відгуками та щонайшвидше виправляти будь-які проблеми, що потребуватимуть нашої уваги,

– йдеться в оголошенні.

Студія каже, що випустить виправлення "у перші дні після релізу". Далі очікуються більші оновлення, які включатимуть "постійні покращення". Також додадуть безплатний внутрішньоігровий контент. План щодо його випуску покажуть вже у грудні.



Читайте повне оголошення від GSC Game World / Фото GSC Game World

Наразі оцінки коливаються в районі 76-80% і є переважно позитивними. Негативні відгуки в основному зводиться до скарг на продуктивність і технічні проблеми, а схвальні відзначають неймовірну атмосферу, чудове розширення світу минулих ігор, сюжет, глибину, масштабність та багато іншого. Тож немає причин сумніватися, що після деякого допрацювання гра ставатиме все ліпшою, і в якийсь момент позбудеться своїх багів, щоб не лише стати однією з найкращих ігор цього року, а й залишатися актуальною протягом багатьох років надалі.

Що кажуть гравці

Варто зазначити, що не всіх гравців засмутили баги. Багато хто каже, що вони є частиною атмосфери всієї франшизи. Кожен, хто грав попередні ігри, випущені багато років тому, чудово знає про помилки, нестабільність і періодичні ривки в S.T.A.L.K.E.R. Але це сформувало частину вражень від цієї гри і пам'яті про неї, занурюючи у своєрідну ностальгію. Тож фанати готові до такого стану речей.

В одному з випадків гравець побачив, як NPC підкинуло в повітря й понесло, наче папірець чи пакет на вітрі. Навряд чи це саме аномалія, що є частиною сюжету. Хтось наклав на відео саундтрек з "Секретних матеріалів":

В іншому випадку гравці помічали застрягання в текстурах:



Модель персонажа провалилась у текстури / Скриншот 24 Каналу

Також повідомляють про те, що замість костюма чи броні можна вдягнути батон. Він важить 4 кілограми й дає небагато захисту. Ймовірно, це помилка самого зображення в інвентарі.



Батон замість костюма / Скриншот 24 Каналу

У соцмережах можна зустріти величезну кількість мемів з цього приводу. Наприклад, в одному з випадків користувач адаптував старий мем про "книгу обліку книг обліку", замінивши напис на "Книга обліку багів у S.T.A.L.K.E.R. 2".

Не обійшлося й без глузування над росіянами. Оскільки нещодавно там пролунали заяви про те, що за купівлю S.T.A.L.K.E.R. 2 може наступити покарання, в мережі пропонують лякати росіян кримінальною відповідальністю за завантаження гри.

Дехто вже навіть реалізував цю ідею. Один із користувачів відповів росіянину, який грав у S.T.A.L.K.E.R. 2, що передав у правоохоронні органи інформацію про його порушення. Після цього твіт російського гравця, який, імовірно, є інтернет-піратом, було видалено:



Тролінг росіян набирає обертів / Скриншот 24 Каналу

Нарешті, один з найсмішніших багів, які наразі знайшли гравці, просто не потребує коментування. Дивіться відео: