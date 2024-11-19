Геймерів здивував розмір патчу і не дивно, адже не кожного дня можна побачити, як гра отримує виправлення аж на 130 гігабайтів, повідомляє 24 Канал. Втім, це швидше хороша новина, адже це свідчить про те, що розробники до останнього намагаються забезпечити найкращий ігровий досвід на старті.

А тим часом Розробники STALKER 2 повідомили час виходу гри в Україні та світі

Xbox-версія S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, розроблена GSC Game World, стала доступною для попереднього завантаження ще 13 листопада. Для неї потрібно 146 ГБ пам'яті.

Невдовзі після цього було випущено патч на 17 ГБ для виправлення початкових оновлень. Однак другий, набагато більший патч розміром 138,9 ГБ, був розгорнутий за кілька днів до дати релізу гри 20 листопада.

За словами користувачів, які попередньо завантажили гру, цей останній патч не додає нових файлів, а замінює існуючі. Це означає, що гравцям, по суті, доведеться завантажувати гру заново, хоча і з дещо зменшеним загальним розміром файлів – зі 146 ГБ до 143,9 ГБ.



Патч для STALKER 2 / Фото SpookyCarnage

Що вже відомо про S.T.A.L.K.E.R. 2

Напередодні офіційного релізу деякі гравці отримали ранній доступ до дискового видання гри. У мережі почали з'являтися витоки розпакованих фізичних копій, скриншотів та ігрових відеозаписів з фінальної версії.

Наразі усі хто вже встиг пограти, хвалять хороший рівень графіки, атмосферу, складність та штучний інтелект противників.

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Реліз та перші відгуки

Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля відбудеться 20 листопада о 18:00 за Києвом для ПК (у Steam, GOG, EGS та Microsoft Store), Xbox Series X|S та Game Pass. Перші рецензії будуть опубліковані всього за дві години до офіційного релізу гри, що створить додатковий ажіотаж навколо постапокаліптичного шутера.