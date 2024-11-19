Геймеров удивил размер патча и неудивительно, ведь не каждый день можно увидеть, как игра получает исправления аж на 130 гигабайт, сообщает 24 Канал. Впрочем, это скорее хорошая новость, ведь это свидетельствует о том, что разработчики до последнего пытаются обеспечить лучший игровой опыт на старте.

А тем временем Разработчики STALKER 2 сообщили время выхода игры в Украине и мире

Xbox-версия S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля, разработанная GSC Game World, стала доступной для предварительной загрузки еще 13 ноября. Для нее требуется 146 ГБ памяти.

Вскоре после этого был выпущен патч на 17 ГБ для исправления начальных обновлений. Однако второй, гораздо больший патч размером 138,9 ГБ, был развернут за несколько дней до даты релиза игры 20 ноября.

По словам пользователей, которые предварительно скачали игру, этот последний патч не добавляет новых файлов, а заменяет существующие. Это означает, что игрокам, по сути, придется скачивать игру заново, хотя и с несколько уменьшенным общим размером файлов – со 146 ГБ до 143,9 ГБ.



Патч для STALKER 2 / Фото SpookyCarnage

Что уже известно о S.T.A.L.K.E.R. 2

Накануне официального релиза некоторые игроки получили ранний доступ к дисковому изданию игры. В сети начали появляться утечки распакованных физических копий, скриншотов и игровых видеозаписей из финальной версии.

Сейчас все кто уже успел поиграть, хвалят хороший уровень графики, атмосферу, сложность и искусственный интеллект противников.

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Релиз и первые отзывы

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля состоится 20 ноября в 18:00 по Киеву для ПК (в Steam, GOG, EGS и Microsoft Store), Xbox Series X|S и Game Pass. Первые рецензии будут опубликованы всего за два часа до официального релиза игры, что создаст дополнительный ажиотаж вокруг постапокалиптического шутера.