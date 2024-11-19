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Оскільки Microsoft, яка володіє правами на франшизу, раніше скасувала Fable Legends, а згодом узагалі закрила Lionhead у 2016 році, компанії довелося вибрати нову студію, щоб перезапустити серію з нуля. Зараз проєктом займається британська Playground Games, яка створила кілька чудових ігор в рамках Forza Horizon, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Найбільше питання, яке зараз ставлять шанувальники серії, полягає в тому, чи зможе команда, яка раніше створювала гоночні ігри, справитися з масштабним проєктом у зовсім іншому сетингу.

Однак, за словами Джеза Кордена, боятися не варто. Виступаючи в останньому епізоді подкасту Xbox Two, він стверджує, що бачив деякі кадри гри Fable, які виглядали фантастично. Бої у грі змодельовані за мотивами серії The Witcher, ймовірно, завдяки тому, що Playground найняла кількох колишніх співробітників CDPR.

Зовсім недавно я бачив деякі ігрові кадри з альфа-версії Fable. Я поняття не маю, з якої вони частини, і не знаю, чи це було раніше в розробці, чи нещодавно, але виглядало це фантастично. Можна сказати, що ця гра має ДНК CD Project Red. Playground Games найняла групу розробників, я думаю, що вони найняли бойового дизайнера і це помітно,

– каже Корден.

Він відразу ж уточнив, що не стверджує, ніби гра на 100% збігається з "Відьмаком", але вона має схожий ближній бій, піруети, ухиляння, удари і комбо під час убивства, і це все "виглядає дуже круто".

"Все це є, все виглядає дуже відшліфованим, дуже добре. Якщо це був ранній геймплей, то зараз він, мабуть, виглядає ще краще", – додав журналіст.

Дивіться перший трейлер Fable: відео

За його словами, в грі є "багато змішування різних типів зброї". Він бачив "заклинання, яке підняло групу хлопців над землею і вдарило їх об землю". Серед ворогів він помітив "гігантську курку" з "комедійним кутом зору". Але водночас вона виглядала як "небезпечна страшна курка". Неясно, чи це дійсно один з ворогів, які зустрінуться гравцям на шляху, чи просто заглушка, створена для тимчасового тестування в альфа-версії.

Також Корден бачив сцену, де гравець повинен був виманювати перевертня з його лігва за допомогою сала, яєць і сосисок.

Бій виглядав дуже напруженим. Я бачив різноманітну зброю. Я побачив великий молоток, яким розмахували і били ним кількох ворогів одночасно,

– сказав Корден.

Він також повідомив, що можна буде обирати персонажа, ймовірно, між чоловічим і жіночим варіантом.

З наближенням The Game Awards, можливо, Microsoft покаже новий трейлер. Однак поки що нам залишається лише чекати. Наразі запуск Fable заплановано на наступний рік, ймовірно, на кінець 2025 року, для ПК та Xbox серій S/X.

Дивіться другий трейлер Fable: відео