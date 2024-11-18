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17 листопада культова гра від Valve досягла позначки 64 085 одночасних гравців, що в чотири рази перевищує попередній рекорд. Її оновили деякими новими функціями та додали більше контенту, що ще більше зацікавило гравців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Insider Gaming.

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У 2021 році обмежений за часом захід спільноти збільшив кількість гравців у Half-Life 2 до 16 000 одночасних користувачів, але минулі вихідні у вільному доступі в поєднанні зі святкуванням 20-ї річниці побили цей рекорд.

Щоб віддати данину поваги цій легендарній грі на її 20-й день народження, Valve додала до проєкту значну доріжку коментарів розробників, що дорівнює приблизно трьом з половиною годинам. Але на цьому все не закінчується.

Мало того, що гра стала безкоштовною, Valve об'єднала обидва епізоди Half-Life 2, додала в лаунчер демо-версію "Загубленого узбережжя" та оновила Steam Workshop для підтримки моддингу в грі.

Команда також випустила ексклюзивне відео, що демонструє майже 20 хвилин ранніх кадрів з розробки Half-Life 2 у Valve.

Демонстрація була зібрана у 2000 році, майже через два роки після того, як перша гра вийшла на ринок, і вона була далека від готового продукту, що вийшов роками пізніше.

Документальні кадри про розробку Half-Life 2: відео