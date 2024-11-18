Детали

17 ноября культовая игра от Valve достигла отметки 64 085 одновременных игроков, что в четыре раза превышает предыдущий рекорд. Ее обновили некоторыми новыми функциями и добавили больше контента, что еще больше заинтересовало игроков, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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В 2021 году ограниченное по времени мероприятие сообщества увеличило количество игроков в Half-Life 2 до 16 000 одновременных пользователей, но прошлые выходные в свободном доступе в сочетании с празднованием 20-й годовщины побили этот рекорд.

Чтобы отдать дань уважения этой легендарной игре на ее 20-й день рождения, Valve добавила к проекту внушительную дорожку комментариев разработчиков, равную примерно трем с половиной часам. Но на этом все не заканчивается.

Мало того, что игра стала бесплатной, Valve объединила оба эпизода Half-Life 2, добавила в лаунчер демо-версию "Затерянного побережья" и обновила Steam Workshop для поддержки моддинга в игре.

Команда также выпустила эксклюзивное видео, демонстрирующее почти 20 минут ранних кадров из разработки Half-Life 2 в Valve.

Демонстрация была собрана в 2000 году, почти через два года после того, как первая игра вышла на рынок, и она была далека от готового продукта, вышедшего годами позже.

Документальные кадры о разработке Half-Life 2: видео