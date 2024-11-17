16 ноября одной из самых выдающихся игр индустрии – Half-Life 2 исполнилось 20 лет и в честь этого Valve представили двухчасовой документальный фильм о культовом проекте, информирует 24 Канал со ссылкой на YouTube разработчиков.

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Отмена Half-Life 2: Episode 3 – личная неудача Гейба

В финальном разделе документалки, разработчики рассказали о коротких продолжениях Half-Life 2 известных как "эпизоды".

Именно там впервые были представлены архивные кадры из давно отмененного Half-Life 2: Episode 3.

Полный фильм – смотрите видео

Кроме эксклюзивных видео, разработчики также раскрыли немного информации о том, какой планировалась игра.

В частности, действия Half-Life 2: Episode 3 должны были разворачиваться в арктическом сеттинге, а у героя должно было быть мощное "ледяное" оружие, которое позволяло бы ему замораживать врагов и создавать глыбы льда. Эти механики использовались бы и для создания проходов, решения головоломок или возведения импровизированных защитных барьеров.

Также Half-Life 2: Episode 3 должен был представить новых врагов в виде неких "капель", которые могли менять форму, проходить через решетки и разбиваться на меньшие куски.

Комментируя отмену проекта, легендарный президент Valve Гейб Ньюэлл охарактеризовал это решение как свою "личную неудачу". По его словам, разработчики тогда не смогли дать себе ответ на вопрос сможет ли Эпизод 3 вывести франшизу на "новый уровень", поэтому в конце концов перешли к другим проектам.