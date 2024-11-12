Обновление также досталось и консольным версиям Grand Theft Auto: The Trilogy, сообщает 24 Канал. Благодаря скриншотам, которыми начали делиться пользователи в сети, можно сделать вывод, что игры действительно изменились. Больше всего это заметно, если сравнить обе версии GTA San Andreas.

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Что изменилось?

Обновление сосредоточено на улучшении внешнего вида локаций, придавая более ностальгический и естественный вид городам, которые игроки знают годами. Восстановление знакомых обстановок добавляет игре успокаивающей аутентичности, напоминая фанатам о классических ощущениях, которые впервые погрузили их в мир GTA.

В дополнение к этим визуальным улучшениям, обновление также содержит ряд исправлений, которые делают игровой процесс более плавным и приятным. Эти усилия Rockstar, вероятно, оценят геймеры, которые были разочарованы на старте одного из самых противоречивых переизданий в игровой индустрии.

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Благодаря этому обновлению фанаты теперь имеют возможность познакомиться с культовыми городами и персонажами трилогии в улучшенном формате, что дает Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition новую возможность вернуть свою аудиторию и потенциально исправить свой неудачный старт.