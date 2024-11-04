Який комп'ютер вам знадобиться для гри

Мінімальні характеристики включають Windows 10 або 11, процесор AMD Ryzen 5 1600X або Intel Core i5-7600K, не менше восьми гігабайтів оперативної пам'яті, відеокарту AMD Radeon RX 580 на 8 гігабайтів або NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 гігабайтів, 150 гігабайтів накопичувача типу SSD, пише 24 Канал.

Дивіться також Ось скільки часу вам знадобиться, щоб повністю завершити S․T․A․L․K․E․R․ 2

Рекомендовані характеристики ПК традиційно вищі:

ОС: Windows 10, Windows 11.

Процесор: AMD Ryzen 7 3700X або Intel Core i7-9700K.

Пам'ять: 16 гігабайтів оперативної пам'яті.

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT на 8 гігабайтів, NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER на 8 гігабайтів або NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11 гігабайтів.

Пам'ять: 150 гігабайтів доступного місця.

SSD.

Нагадаємо, що для гравців консолей розробники раніше заявили, що S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl буде працювати з частотою 30 FPS для Xbox Series S. Компанія також підтвердила, що гра буде працювати з частотою 60 FPS на Xbox Series X.

Довгоочікуване "Серце Чорнобиля" вийде 20 листопада для ПК, Xbox Series S/X. Ви вже можете передзамовити її за 1399 гривень у стандартному виданні, за 1899 гривень у Deluxe Edition і 2549 гривень за Ultimate Edition.

Дивіться трейлер S․T․A․L․K․E․R․ 2: Heart of Chornobyl: відео