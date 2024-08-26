Під час заходу GSC Game World також розповіла про масштабність гри, згадавши про те, скільки часу вам знадобиться, щоб повністю пройти всі завдання.

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Наскільки великий S․T․A․L․K․E․R․ 2

Євген Кулик з GSC пояснив, що наступна номерна частина проєкту є "величезною" і що середньостатистичному гравцеві знадобиться близько 100 годин, щоб її пройти.

Розповідаючи про глибину S․T․A․L․K․E․R․ 2, він зазначив, що команда майже не використовувала процедурну генерацію для створення величезної ігрової карти, яка включає в себе райони Чорнобиля та Прип'яті, відомі як "Зона", та прилеглі до них території. Таким чином, "до всього, що ви бачите в грі, насправді торкалася людська рука", запевнив розробник.

Усе, що ви можете помітити або відчути в нашій грі, було зроблено руками наших талановитих дизайнерів рівнів, художників рівнів, командних дизайнерів і так далі. Ви не побачите двох однакових будівель або двох однакових кімнат з однаковим розміщенням однакових реквізитів чи сіток або чогось подібного. Кожен гравець, який грає в S․T․A․L․K․E․R․ 2, отримає свою історію,

– каже Євген Кулик.

Нагадаємо, нещодавно розробники підтвердили три основні кінцівки гри S.T.A.L.K.E.R. 2. Вони кажуть, що заохочують кожного гравця відкрити власну "справжню кінцівку". Таким чином розв'язка історії буде відкритою для індивідуальної інтерпретації.

Команда також представила ґеймплейний трейлер з новими кадрами і знайомим персонажем на ім'я Шрам, який був головним героєм гри S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: відео