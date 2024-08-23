Григорович та Кулик підтвердили, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля матиме три основні кінцівки, що дещо відрізняється від попередніх заяв про чотири. Хоча розробники не підтвердили, чи може одна з цих кінцівок бути секретною, інформує Games 24.

А тим часом На Gamescom 2024 показали новий геймплей S․T․A․L․K․E․R․ 2: Серце Чорнобиля

Вторці гри також наголосили, що заохочують кожного гравця відкрити власну "справжню кінцівку". Таким чином розв'язка історії буде відкритою для індивідуальної інтерпретації.

На додаток до розмови про кінцівки гри, IGN також представив новий півторахвилинний геймплейний трейлер. У ролику продемонстровано свіжі фрагменти геймплею та представлено знайоме обличчя для шанувальників франшизи: Шрам, головний герой гри S.T.A.L.K.E.R.: Чисте небо.

Шрам в S.T.A.L.K.E.R. 2: дивіться відео

Поява цього найманця, який є добре відомим персонажем серії, додає ноток ностальгії, адже 22 серпня Clear Sky відсвяткувала своє 16-річчя.

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Розробники також вкотре підтвердили, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля вийде 20 листопада 2024 року. Гра буде доступна на ПК (через Steam, GOG, EGS та Microsoft Store), Xbox Series X, S та Game Pass.