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Зазначається, що автомобілі купив благодійний фонд "MK Foundation". Він не збирає сторонніх донатів, а виділяє кошти, зібрані серед компаній-учасників та компаній-партнерів.

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Усі буси перефарбовані у темний сірий колір, мають брендування "MK Foundation" та логотип S․T․A․L․K․E․R․ 2.

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Далі ці Volkswagen Transporter відправляться в зону бойових дій, де допоможуть нашим прикордонникам.

ДПСУ зазначає, що він початку повномасштабного вторгнення організація "MK Foundation" вже передала прикордонникам 313 автомобілів марки Volkswagen Transporter, дві вантажівки Iveco та три карети швидкої допомоги.

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