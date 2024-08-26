Во время мероприятия GSC Game World также рассказала о масштабности игры, упомянув о том, сколько времени вам понадобится, чтобы полностью пройти все задания.

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Насколько велик S․T․A․L․K․E․R․ 2

Евгений Кулик из GSC объяснил, что следующая номерная часть проекта является "огромной" и что среднестатистическому игроку понадобится около 100 часов, чтобы её пройти.

Рассказывая о глубине S․T․A․L․K․E․R․ 2, он отметил, что команда почти не использовала процедурную генерацию для создания огромной игровой карты, которая включает в себя районы Чернобыля и Припяти, известные как "Зона", и прилегающие к ним территории. Таким образом, "ко всему, что вы видите в игре, на самом деле касалась человеческая рука", заверил разработчик.

Все, что вы можете заметить или почувствовать в нашей игре, было сделано руками наших талантливых дизайнеров уровней, художников уровней, командных дизайнеров и так далее. Вы не увидите двух одинаковых зданий или двух одинаковых комнат с одинаковым размещением одинаковых реквизитов или сеток или чего-то подобного. Каждый игрок, который играет в S․T․A․L․K․E․R․ 2, получит свою историю,

– говорит Евгений Кулик.

Напомним, недавно разработчики подтвердили три основные концовки игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Они говорят, что поощряют каждого игрока открыть собственную "настоящую концовку". Таким образом развязка истории будет открытой для индивидуальной интерпретации.

Команда также представила геймплейный трейлер с новыми кадрами и знакомым персонажем по имени Шрам, который был главным героем игры S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо.

Трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: видео