В S.T.A.L.K.E.R. 2 вы можете умереть на каждом шагу. Аномалии, мутанты, бандиты – все это ожидает вас в каждой локации, куда бы вы ни пошли. Прежде всего, вам стоит не забывать о частых сохранениях. Например, вы можете настроить автосохранение, которое здесь, к счастью, есть. Но даже в таком случае вам может понадобиться сделать это вручную, чтобы не потерять пройденный путь. Издание GamesRadar, журналисты которого уже наиграли не один час, составило ряд советов, которые вам точно пригодятся, пишет 24 Канал.

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Опасности на каждом шагу

"Если что-то выглядит опасным, то так оно и есть. Если нет, то, вероятно, так оно и есть", – пишет Леон Герли, автор оригинального материала. S․T․A․L․K․E․R․ 2 – это игра, которая любит вас убивать. Вы должны быть готовы к тому, что вас может убить что угодно и кто угодно. Слышите подозрительный шум? Да, это к вам приближается смерть. Подозрительно тихо? За вами уже охотится мутант. Даже спрятавшись в шкафу, вы не сможете быть полностью в безопасности.

Поэтому стоит быть чрезвычайно внимательными к окружению. Журналист советует "подходить ко всему так, будто оно собирается внезапно и безжалостно" на вас наброситься и прикончить. Так вы будете лучше подготовлены к тому, с чем неизбежно столкнетесь.

Сохраняйтесь перед тем, как что-то делать

S․T․A․L․K․E․R․ 2 – невероятно жесткая игра, и хотя в ней есть автосохранения, они не всегда такие регулярные, как вам хотелось бы.

Поскольку здесь также есть много вариантов выбора, вы можете использовать сохранения, чтобы проверить, какими будут результаты. Такие вещи, как помощь или убийство какого-то персонажа, или решение о том, кому отдать датчики, могут иметь очень разные результаты, которые повлияют на всю дальнейшую историю. Экспериментируйте, прежде чем решить, что делать дальше.

Всегда разряжайте любое найденное оружие, чтобы забрать боеприпасы

Вы убьете много NPC в Зоне. Все они имеют оружие. Если вы выберете оружие врага, когда будете грабить его тело, вы можете разрядить его, отделив патроны. Привыкайте делать это постоянно, тогда у вас никогда не закончатся патроны.

Леон Герли пишет, что таким способом он имел "так много патронов, что их продажа стала полезным способом заработать немного денег на стороне".



S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля / Скриншот 24 Канала

Ремонтируйте оружие и снаряжение при первой возможности, даже если кажется, что ремонт еще не нужен

Возьмите себе за привычку платить мастеру за ремонт оружия и снаряжения в S․T․A․L․L․K․E․R․ 2 каждый раз, когда возвращаетесь на базу. Все имеет свой ресурс, и если поддерживать его на 100%, или как можно ближе к нему, оно будет работать лучше.

Первое, что вы, вероятно, заметите, – это то, что изношенное оружие заклинивает, и вам приходится перезаряжать его, чтобы прочистить патронник. Но со временем может ухудшаться и терять эффективность вообще все – от противогазов до брони.

Ищите крестики на компасе, которые обозначают тела, которые вы можете ограбить

В этой игре нет никаких полезных индикаторов, которые могли бы вас сориентировать. Единственное исключение — это то, что все мертвые тела поблизости обозначены на вашем компасе маленьким крестиком. После безумной перестрелки легко потерять следы всех, кого вы застрелили, поэтому это просто находка для поиска тел, которые можно ограбить.

Всегда проверяйте их, ведь большинство врагов имеет боеприпасы, еду и медикаменты.

Гранаты

Игра не дает никаких индикаторов гранат. Когда вы слышите, как враг говорит, что собирается использовать гранату, это будет единственным предупреждением, которое вы получите. Лучшим вариантом в этот момент будет просто убежать с места, где вы находитесь, и сделать это как можно быстрее.

Гранаты легко убьют вас мгновенно, и даже стена может не спасти. Поэтому просто покиньте место, где сейчас стоите или сидите, поскольку именно туда сейчас прилетит.

Следите за индикаторами возле здоровья, чтобы отслеживать кровотечения и другие состояния

Рядом со здоровьем и выносливостью можно увидеть три важных индикатора, которые предоставят важную информацию:

Кровотечение . Если вы увидите красные капли крови, это означает, что у вас кровотечение от ранения. Используйте повязку. Вы получите небольшой прирост здоровья, но главное преимущество заключается в том, что она останавливает постепенную потерю здоровья, которую вызывает кровотечение, если его не лечить.

. Если вы увидите красные капли крови, это означает, что у вас кровотечение от ранения. Используйте повязку. Вы получите небольшой прирост здоровья, но главное преимущество заключается в том, что она останавливает постепенную потерю здоровья, которую вызывает кровотечение, если его не лечить. Вес . Если вы видите соответствующую отметку веса, это означает, что вы носите слишком много вещей. Это может привести к истощению вашей выносливости, а может и к тому, что вы не сможете прыгать.

. Если вы видите соответствующую отметку веса, это означает, что вы носите слишком много вещей. Это может привести к истощению вашей выносливости, а может и к тому, что вы не сможете прыгать. Еда. Голод представлен маленькой пиктограммой куриной голени и он ухудшает боевые характеристики. Основная еда, которую вы будете иметь в любой момент времени — это хлеб, колбаса, сгущенное молоко или консервы, поэтому съешьте одну из них из вашего инвентаря, чтобы уменьшить голод.

Если вы возвращаетесь на базу, возьмите как можно больше вещей на продажу, даже если это вас перегрузит

Обычно в S․T․A․L․K․E․R․ 2 вы будете хотеть путешествовать с относительно пустыми карманами, поскольку система утяжеления может заставить вас медленнее передвигаться, заблокирует прыжки и истощит вашего персонажа.

Но этим можно пренебречь, если вы возвращаетесь на базу. Собирайте все, что попадается под руку, чтобы потом продать это и получить как можно больше денег. Не забывайте, что ремонт вещей стоит дорого, поэтому эти деньги помогут вам поддерживать боевую форму.



S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля / Скриншот 24 Канала

Идите на звуки выстрелов

Блуждая по Зоне, вы время от времени будете слышать выстрелы где-то далеко. Выясните, откуда они раздаются и идут туда, чтобы тщательно исследовать ситуацию, ведь там могут быть возможности для добычи.

Сначала всегда держитесь подальше, чтобы с расстояния выяснить, что происходит и кто участвует в перестрелке. Ведь если выживет вражеская группировка, вы немедленно пожалеете, что туда пришли. Однако, если они будут ослаблены, вы легко можете добить их и забрать все ценные вещи.

Всегда проверяйте журналистские тайники, когда есть возможность

После того как вы выполните первые несколько основных миссий, с вами свяжется таинственный персонаж со списком журналистских тайников, которые вы сможете найти на протяжении игры. Всегда стоит искать их, когда вы попадаете в новые районы, поскольку они содержат ряд хороших вещей, которые, кажется, созданы для того, чтобы помочь вам – лучшее оружие, броню и так далее.

Если вы отследите их, как только приблизитесь к ним, то получите значительное преимущество в плане снаряжения.