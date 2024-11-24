Журналист Eurogamer еще долго будет жалеть о своем обзоре на STALKER 2: Сердце Чернобыля, хотя он породил, вероятно, самый известный мем из игры, информирует 24 Канал.

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Дизайн спичек расценили как "национализм"

В своем материале о долгожданном проекте GSC Game World журналист Брендан Колдуэлл изложил довольно специфическое мнение относительно обычной пачки спичек, которая является одним из "квестовых" предметов в игре.

Обозревателя не устроило то, что бумажная коробочка была в цветах флага Украины, ведь это, по его мнению, ничто иное как проявление ненужного национализма.

Хотя шутер от первого лица, выпущенный на этой неделе, не нападает на игрока явными ссылками на тот конфликт, что продолжается, но небольшие проблески украинского национализма просматриваются сквозь него – цвета флага на коробке спичек, поле маков, что обозначает жуткое место отдыха погибших воинов,

– написал он в обзоре.

Фанаты игры в соцсети X не пропустили этого мимо и взорвались праведным гневом и ну очень смешными мемами в ответ на абсурдное заявление.

Самые смешные ответы

В частности, журналисту указали на то, что разработчики STALKER 2 просто использовали одни из самых популярных спичек в стране.

Далее страница портала Маніфест представила Eurogamer "стол среднестатистического игрока STALKER 2".

Пользователь под ником Плюгаве жабеня отметил, что такие спички являются "легендарным пластом украинской культуры" и поделился собственной татуировкой с их изображением.

А профиль Останній Капіталіст забавно обыграл страхи западного общества относительно национализма как такового.

Ну и в завершение 2D художник под ником Bast-Imret опубликовал просто фантастическую работу, где соединил такой "националистический" дизайн пачки с тематикой игры, превратив казака в настоящего Сталкера.

В общем, можно с уверенностью сказать, что пользователи X отстояли честь STALKER 2 и выиграли этот "спичечный конфликт".