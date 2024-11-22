Несмотря на доступность игры в подписке Game Pass, S.T.A.L.K.E.R. 2 привлекла внимание огромного количества игроков, которые решили приобрести ее на платформах PC и Xbox Series X|S, сообщает 24 Канал.

А тем временем S․T․A․L․K․E․R․ 2 стал самой популярной игрой на Twitch в день релиза и пятым за весь год

Разработчики выразили благодарность своей аудитории в отдельном сообщении:

Неудивительно, что в Зоне стало немного тесно. Было продано миллион копий, и еще больше сталкеров присоединились к охоте на артефакты с Game Pass. Это лишь начало нашего незабываемого приключения. С каждым из нас Сердце Чернобыля становится сильнее. Спасибо вам, сталкеры!

Успех S.T.A.L.K.E.R. 2 является важным не только для студии GSC Game World, но и для украинской игровой индустрии, которая демонстрирует свой высокий потенциал на мировой арене. Учитывая теплый прием игроков, впереди фанатов серии ждет незабываемое путешествие в Зону, полную опасностей, приключений и поисков артефактов.

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S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl была официально выпущена 20 ноября 2024 года. Игра доступна на платформах PC, Xbox Series X|S, а также в сервисе Game Pass.