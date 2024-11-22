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Статистика показывает, что в запуске S.T.A.L.K.E.R. 2 посмотрели более 416 400 зрителей на Twitch, что сделало ее самой популярной игрой дня. Этот результат превзошел Minecraft, Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, Лигу легенд, Fortnite и другие игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на StreamsCharts.

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Всего за несколько часов после запуска, который состоялся вечером 20 ноября, стримы S.T.A.L.K.E.R. 2 на Twitch набрали около 2,65 миллиона часов зрительского времени.



Статистика просмотра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / Фото StreamsCharts

Интересно, что среди самых популярных стримеров, которые транслировали свою игру, в глобальный рейтинг попал Михаил Лебига, который оказался на пятом месте по просмотрам, привлекая 35 800 игроков в максимальной точке популярности. Как отмечает источник, для Leb1ga эта прямая трансляция стала пятой по размеру аудитории в его карьере.

в максимальной точке популярности. Как отмечает источник, для Leb1ga эта прямая трансляция стала пятой по размеру аудитории в его карьере. Наибольшую долю трансляций получили англоязычные стримы – они забрали на себя 32,3% аудитории. Украиноязычные трансляции привлекли около 9,2%.

Что касается распределения стримеров, то больше всего S.T.A.L.K.E.R. 2 транслировали в США, Украине и Польше.

По охвату аудитории в прямом эфире игра S.T.A.L.K.E.R. 2 опередила многие самые ожидаемые игры 2024 года. В день релиза игра от GSC Game World лишь немного уступила Palworld и Black Myth: Wukong по количеству просмотров на Twitch, но легко опередила Dragon's Dogma II и HELLDIVERS II. Это поставило ее на пятое место среди всех проектов, которые вышли в 2024 году.

Украинская игра также имела больше каналов, которые транслировали ее на пике в день запуска, чем Final Fantasy VII Rebirth и Tekken 8.