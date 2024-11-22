Кращі з кращих

Статистика показує, що у запуску S.T.A.L.K.E.R. 2 переглянули понад 416 400 глядачів на Twitch, що зробило її найпопулярнішою грою дня. Цей результат перевершив Minecraft, Grand Theft Auto V, Counter-Strike 2, Лігу легенд, Fortnite та інші ігри, повідомляє 24 Канал з посиланням на StreamsCharts.

Дивіться також Це не помилки, це аномалії: гравці жартують над багами STALKER 2, поки студія обіцяє виправлення

Лише за кілька годин після запуску, який відбувся ввечері 20 листопада, стріми S.T.A.L.K.E.R. 2 на Twitch набрали близько 2,65 мільйона годин глядацького часу.



Статистика перегляду S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / Фото StreamsCharts

Цікаво, що серед найпопулярніших стримерів, які транслювали свою гру, в глобальний рейтинг потрапив Михайло Лебіга, який опинився на п'ятому місці за переглядами, залучивши 35 800 гравців у максимальній точці популярності. Як зазначає джерело, для Leb1ga ця пряма трансляція стала п'ятою за розміром аудиторії в його кар'єрі.

у максимальній точці популярності. Як зазначає джерело, для Leb1ga ця пряма трансляція стала п'ятою за розміром аудиторії в його кар'єрі. Найбільшу частку трансляцій отримали англомовні стріми – вони забрали на себе 32,3% аудиторії. Україномовні трансляції залучили близько 9,2%.

Що стосується розподілу стримерів, то найбільше S.T.A.L.K.E.R. 2 транслювали в США, Україні та Польщі.

За охопленням аудиторії в прямому ефірі гра S.T.A.L.K.E.R. 2 випередила багато найочікуваніших ігор 2024 року. У день релізу гра від GSC Game World лише трохи поступилася Palworld та Black Myth: Wukong за кількістю переглядів на Twitch, але легко випередила Dragon's Dogma II та HELLDIVERS II. Це поставило її на п'яте місце серед усіх проєктів, які вийшли у 2024 році.

Українська гра також мала більше каналів, які транслювали її на піку в день запуску, ніж Final Fantasy VII Rebirth та Tekken 8.