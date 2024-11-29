Мета пошуку "Корони" не одна, ви можете виконувати спеціальний квест, полювати за цінними артефактами, або цілеспрямовано шукати конкретний предмет, повідомляє 24 Канал. Хай там як, а ми допоможемо вам знайти те, що потрібно.

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Квест на пошук "Корони": звідки почати

Щоб розпочати пошуки артефакту "Корона" в рамках спеціального завдання, потрібно вирушити на локацію Затон і знайти покинутий сухогруз "Султанськ" (раніше відомий як "Скадовськ"). Тут у місцевого продавця можна отримати важливе завдання (платять 10000 купонів). Його мета – знайти і доставити артефакт "Корона".

Потрібне місце розташоване на локації Болото, що на південніше Затону. Відстань до цієї точки становить приблизно 1,2 кілометра від "Султанська", тому шлях буде відносно коротким.

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Місцезнаходження артефакту "Корона" / Скриншот 24 Каналу

Підготовка до походу та пошук артефакту

Будьте готові до зіткнень із мутантами: на шляху можуть з'явитися собаки та снорки, тож рекомендуємо озброїтися дробовиком SPSA-14, взяти кілька аптечок, а також не забути про бинти, харчі і кілька банок енергетика чи води.

На вході до боліт ви знайдете затонулий потяг. Пройдіть вузьким проходом поверх нього, уникаючи аномалій, а наблизившись до залізничної колії тримайте зброю напоготові, адже поруч із точкою інтересу на вас чекатимуть зомбовані військові.

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Точне місце пошуку "Корони" / Скриншот 24 Каналу

Вкінці занедбаної залізничної дороги, ви побачите старий сканер НДІЧАЗ. Усередині сканера ви знайдете аномалію "Корона".

Де знайти артефакт Корона
Сканер містить потрібний артефакт / Скриншот 24 Каналу

Що робити після знаходження артефакту?

Після того як ви знайшли "Корону", у вас є кілька варіантів:

  • Виконати квест повернувши артефакт продавцю на "Султанську" і отримати винагороду.
  • Використати артефакт для поліпшення спорядження. "Корона" підвищує характеристики фізичного захисту та витривалості костюма, що робить її цінним предметом для сталкерів, які часто потрапляють у сутички.
  • Продати іншим торговцям або сталкерам. Якщо ви не плануєте використовувати "Корону", її можна вигідно продати і отримати купони.

Характеристики Корони
Характеристики артефакту "Корона" / Скриншот 24 Каналу

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Як бачите, "Корона" – це не лише спосіб заробітку, а й реальна перевага у виживанні в суворих умовах Зони. То ж успіхів у пошуках, і щасливого полювання, сталкере!