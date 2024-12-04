Щоб допомогти у вашій подорожі Зоною, 24 Канал підготував повний перелік відомих кодів до сейфів і дверей у Зоні, згрупованих за локаціями. Цей перелік оновлюватиметься і доповнюватиметься у міру виявлення нових кодів.

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  • Код дверей тунелю підземного доступу до Сфери (За сімома печатками): 2765
  • Код від роздягальні військового складу: 0690
  • Код сейфа електростанції: 1708
  • Код дверей лабораторії слідчого ізолятора (Відповіді платні): 2605
  • Код від в'язниці (Шлях до порятунку): 2603
  • Код від схованки на сміттєпереробній станції: 2711
  • Код схованки Моноліту (Перезмінка): 0505
  • Код дверей "Розумного гвинта": 1268
  • Код дверей станції технічного обслуговування залізниці: 2468
  • Код дверей Лабораторії гідродинаміки: 4824
  • Код сейфа доктора Даліна: 2006
  • Код сейфа переговорної вежі: 030794
  • Код дверей морського контейнера: 2777
  • Код схованки на гідроелектростанції: 0666
  • Код дверей технічного тунелю Скорчера: 1287975
  • Код дверей лабораторії X15: Невідомо.
  • Код дверей північної військової частини: 2110
  • Код сейфа: 195726.
  • Код дамби Янтар: 5578
  • Код дверей: 240983
  • Південь від книгарні – сховок журналіста Код: 2021
  • Південний захід від ЦПК: 13263622

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Ці коди надають доступ до критично важливих ресурсів і предметів, що робить їх безцінними для виживання в Зоні. Скористайтеся цим посібником, щоб отримати максимум нагород, захованих у замкнених сейфах і дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.