Щоб допомогти у вашій подорожі Зоною, 24 Канал підготував повний перелік відомих кодів до сейфів і дверей у Зоні, згрупованих за локаціями. Цей перелік оновлюватиметься і доповнюватиметься у міру виявлення нових кодів.

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Мала Зона

Код дверей тунелю підземного доступу до Сфери (За сімома печатками): 2765

Хімічний завод

Код від роздягальні військового складу: 0690

Сміттєзвалище

Код сейфа електростанції: 1708

Код дверей лабораторії слідчого ізолятора (Відповіді платні): 2605

Код від в'язниці (Шлях до порятунку): 2603

Дикий острів

Код від схованки на сміттєпереробній станції: 2711

Код схованки Моноліту (Перезмінка): 0505

Кордон

Код дверей "Розумного гвинта": 1268

Затон

Код дверей станції технічного обслуговування залізниці: 2468

Код дверей Лабораторії гідродинаміки: 4824

НДІЧАЗ

Код сейфа доктора Даліна: 2006

Цементний завод

Код сейфа переговорної вежі: 030794

Градирні

Код дверей морського контейнера: 2777

Код схованки на гідроелектростанції: 0666

Малахіт

Код дверей технічного тунелю Скорчера: 1287975

Рудий ліс

Код дверей лабораторії X15: Невідомо.

Дуга

Код дверей північної військової частини: 2110

Росток

Код сейфа: 195726.

Янтар

Код дамби Янтар: 5578

Янів

Код дверей: 240983

Прип'ять

Південь від книгарні – сховок журналіста Код: 2021

Південний захід від ЦПК: 13263622

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Ці коди надають доступ до критично важливих ресурсів і предметів, що робить їх безцінними для виживання в Зоні. Скористайтеся цим посібником, щоб отримати максимум нагород, захованих у замкнених сейфах і дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.