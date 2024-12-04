Щоб допомогти у вашій подорожі Зоною, 24 Канал підготував повний перелік відомих кодів до сейфів і дверей у Зоні, згрупованих за локаціями. Цей перелік оновлюватиметься і доповнюватиметься у міру виявлення нових кодів.
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Мала Зона
- Код дверей тунелю підземного доступу до Сфери (За сімома печатками): 2765
Хімічний завод
- Код від роздягальні військового складу: 0690
Сміттєзвалище
- Код сейфа електростанції: 1708
- Код дверей лабораторії слідчого ізолятора (Відповіді платні): 2605
- Код від в'язниці (Шлях до порятунку): 2603
Дикий острів
- Код від схованки на сміттєпереробній станції: 2711
- Код схованки Моноліту (Перезмінка): 0505
Кордон
- Код дверей "Розумного гвинта": 1268
Затон
- Код дверей станції технічного обслуговування залізниці: 2468
- Код дверей Лабораторії гідродинаміки: 4824
НДІЧАЗ
- Код сейфа доктора Даліна: 2006
Цементний завод
- Код сейфа переговорної вежі: 030794
Градирні
- Код дверей морського контейнера: 2777
- Код схованки на гідроелектростанції: 0666
Малахіт
- Код дверей технічного тунелю Скорчера: 1287975
Рудий ліс
- Код дверей лабораторії X15: Невідомо.
Дуга
- Код дверей північної військової частини: 2110
Росток
- Код сейфа: 195726.
Янтар
- Код дамби Янтар: 5578
Янів
- Код дверей: 240983
Прип'ять
- Південь від книгарні – сховок журналіста Код: 2021
- Південний захід від ЦПК: 13263622
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Ці коди надають доступ до критично важливих ресурсів і предметів, що робить їх безцінними для виживання в Зоні. Скористайтеся цим посібником, щоб отримати максимум нагород, захованих у замкнених сейфах і дверях S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля.