Реліз Split Fiction лише ось-ось поповнив бездоганне портфоліо Hazelight Studios та Джозефа Фареса, а шанувальники творчості цих розробників вже з нетерпінням очікують на наступний проєкт, який, як виявилося, може вийти за рамки ігрової індустрії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Фарес мріє спробувати себе в кінематографі

Джозеф Фарес на цю мить є одним з найобожнюваніших та "найбазованіших" розробників відеоігор у світі.

Усі його проєкти заслужили високі оцінки як критиків так і геймерів, але творцю та директору Hazelight вочевидь стає тісно в рамках ігрової індустрії.

Є план зняти комедію. У мене є записана історія, просто короткий опис. Якщо у мене буде час, якщо це не заважатиме створенню ігор, тому що, знову ж таки, ігри – це пріоритет номер один, тоді я зніму фільм,

– розповів Фарес.

І після того, як Hazelight представили дотепний ролик з рішенням для гравців без друзів у Split Fiction, ми не сумніваємось, що у Джозефа є всі потрібні характеристики аби зняти успішну Голлівудську стрічку.