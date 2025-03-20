Известный игровой функционер считает, что выход долгожданной Grand Theft Auto 6 положительно повлияет на всю игровую индустрию, сообщает 24 Канал со ссылкой на gamesradar+.

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GTA 6 вернет людей в гейминг

Пока Джозеф Фарес из Hazelight строит планы на будущее, Грег Райс – бывший глава PlayStation Creators в Sony Interactive Entertainment и вице-президент по развитию бизнеса в Double Fine, поделился собственным мнением относительно следующего проекта Rockstar.

Он поспешил развеять страхи относительно того, что игра может "захватить всё внимание" геймеров, чем навредит индустрии.

Райс считает, что следует ожидать диаметрально противоположного эффекта.

Я думаю, что индустрия достаточно зрелая, что есть пространство для этого (GTA 6, – ред.) и для других вещей также. Это будет сочетание и будут игры, которые будут успешными во времена GTA 6, потому что они совсем другие, но она также вернет гораздо больше людей в экосистему (индустрии, – ред.),

– считает Грег.

Райс имеет в виду то, что выход GTA 6 заставит немало геймеров таки отбросить сомнения и приобрести консоли нынешнего поколения, что в свою очередь будет гарантировать рост индустрии.

По мнению Райса, приобретя PS5 или новый Xbox, некоторые не будут играть в ничто другое кроме творения Rockstar, но многие все же заинтересуются и другими проектами, что будет только плюсом для всех.