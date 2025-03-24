За його словами, система поліції в грі використовувала три основні тактики керування машинами під час переслідувань, розповідає 24 Канал.

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Таран – поліцейські автомобілі просто їхали на максимальній швидкості у напрямку гравця.

– поліцейські автомобілі просто їхали на максимальній швидкості у напрямку гравця. Блокування – машина поліції прямувала до точки перед або позаду автомобіля гравця та зупинялася там, створюючи перешкоду.

– машина поліції прямувала до точки перед або позаду автомобіля гравця та зупинялася там, створюючи перешкоду. Переслідування – поліцейські тримали дистанцію, наближаючись лише тоді, коли гравець віддалявся надто далеко.

За словами Вермейя, частота використання тарана зростала зі збільшенням рівня розшуку.

Також він пояснив, що поліцейські машини спершу прямували до найближчого до гравця дорожнього вузла, після чого на відстані приблизно 20 метрів активувалися алгоритми переслідування. Саме це й викликало різку зміну напрямку руху поліцейських авто, яку могли помітити гравці.

Цікаво, що великі відкриті зони без дорожніх вузлів, такі як паркінги, спочатку не мали поліцейського патрулювання. Проте, помітивши цю проблему, дизайнери вручну додавали вузли для з'єднання таких місць із загальною дорожньою мережею. Ці вузли відключалися для звичайного дорожнього руху, але активувалися під час переслідувань.

Окрім цього, Вермей поділився цікавим фактом про GTA 1: система тарана поліції спочатку була помилкою, але через те, що вона виявилася надзвичайно захопливою, розробники вирішили залишити її у грі.

Оббе Вермей, який працював у Rockstar North до 2009 року, останнім часом регулярно ділиться історіями про розробку класичних ігор серії GTA. Наприклад, нещодавно він розкрив невідомий раніше факт про GTA 3.