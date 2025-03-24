Фотограф Джуліан Доманські зустрівся з Кутараґі цього місяця та зміг потримати у руках унікальну консоль, розповідає 24 Канал. Він опублікував кілька знімків на своїй сторінці у соцмережі X, на яких зображена Nintendo PlayStation.

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Я ніколи не думав, що побачу щось настільки рідкісне, але сьогодні мені вдалося потримати в руках Nintendo PlayStation. Вважається, що це остання консоль у світі, яка була продана на аукціоні за 300 тисяч доларів. Виявилося, що колишній CEO SonyCEA має ще одну у своїй власності,

– написав Доманські.

Загалом вважається, що було виготовлено близько 200 прототипів Nintendo PlayStation – ігрової консолі, яку розробляли на початку 1990-х у рамках співпраці Sony та Nintendo.



Рідкісна консоль Nintendo PlayStation / Фото Julian Domanski

Спочатку PlayStation планувалася як доповнення до Super Nintendo для покращення її продуктивності. Однак співпраця між компаніями швидко завершилася, і Sony вийшла на ринок ігрових консолей самостійно.

У 2020 році один із прототипів Nintendo PlayStation, який вважався єдиним збереженим екземпляром, був проданий на аукціоні. Однак, судячи з фотографій, консоль Кутараґі належить до іншого етапу виробництва, оскільки має певні відмінності.

Логотип PlayStation на ній яскраво-синього кольору, тоді як на проданій консолі він був тьмянішим. Позначення кнопок на консолі Кутараґі надруковані безпосередньо на самих кнопках, а не над ними, як на раніше відомому прототипі. Також зазначається, що прототип Кутараґі перебуває у значно кращому стані.

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