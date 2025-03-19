Головною особливістю нового годинника є можливість грати у культові ігри на 2,02-дюймовому TFT-дисплеї із відповідною графікою та звуковими ефектами, розповідає 24 Канал. Для керування передбачена спеціальна "кнопка-корона" та бічна кнопка, які нагадують класичні контролери Atari.

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Це вже не перший незвичний годинник від Atari. Раніше цього року компанія випустила обмежену серію наручного годинника Atari Limited-Edition Asteroids на честь 45-річчя культової гри Asteroids.

Обмежені функції смартгодинника

Попри наявність базових можливостей для моніторингу здоров’я та фізичної активності – зокрема підрахунку кроків, калорій та вимірювання пульсу – Atari 2600 My Play Watch не підтримує Bluetooth чи Wi-Fi. Це означає, що пристрій не можна підключити до смартфона для отримання сповіщень або синхронізації даних.



Atari 2600 My Play Watch мають обмежений функціонал / Фото Atari

Відсутність цих функцій може стати недоліком для деяких користувачів, однак справжнім фанатам ретроігор це може бути навіть перевагою, адже нічого не відволікатиме від ігрового процесу.



Годинник матиме кілька змінних ремінців / Фото Atari

Доступність і вартість

Atari 2600 My Play Watch вже доступний для попереднього замовлення на офіційному сайті Atari. Його вартість становить 80 доларів, а початок поставок запланований на 10 червня. У комплект входять три змінні ремінці з тематичними зображеннями класичних ігор Atari та магнітний зарядний кабель.