Фанати Counter-Strike отримали величезний привід для ностальгії, адже було анонсовано повний ремейк легендарної 1.6, щоправда, ним займається не Valve, інформує 24 Канал.

До теми Valve заблокувала довгоочікуваний мод для Counter-Strike, над яким фанати працювали 8 років

Чекати залишилося недовго

Попри шалений успіх Counter-Strike 2, який нещодавно побив неймовірний рекорд CS:GO, чимало "олдскульних" шанувальників шутера Valve з теплотою згадують часи 1.6.

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Аж ось, через 25 років після виходу легендарної частини з'явиться її ремейк під гордою назвою CS: Legacy.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Ремейк CS 1.6 створюється не Valve, а відомими розробниками ProMod, які часто тішили фанатів шутера своїми творіннями.

CS: Legacy – це повністю самостійний ремейк Counter-Strike 1.6, створений з нуля, з використанням 100% унікального коду гри та ігрових ресурсів,

– йдеться в повідомленні творців проєкту.

CS: Legacy стане повноцінною грою, створеній на рушії Valve Source Engine SDK 2013 року.

Перший трейлер проєкту показує оновлені версії класичних карт 1.6, як-от Nuke та Pool Day, а також культову механіку Bunny Hop.

ProMod оголосили, що Legacy буде доступна в Steam у ранньому доступі у 2025 році, хоча офіційна дата релізу ще невідома.