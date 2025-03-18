Фанаты Counter-Strike получили огромный повод для ностальгии, ведь был анонсирован полный ремейк легендарной 1.6, правда, им занимается не Valve, информирует 24 Канал.

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Ждать осталось недолго

Несмотря на огромный успех Counter-Strike 2, который недавно побил невероятный рекорд CS:GO, немало "олдскульных" поклонников шутера Valve с теплотой вспоминают времена 1.6.

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И вот, через 25 лет после выхода легендарной части появится ее ремейк под гордым названием CS: Legacy.

Трейлер проекта – смотрите видео

Ремейк CS 1.6 создается не Valve, а известными разработчиками ProMod, которые часто радовали фанатов шутера своими творениями.

CS: Legacy – это полностью самостоятельный ремейк Counter-Strike 1.6, созданный с нуля, с использованием 100% уникального кода игры и игровых ресурсов,

– говорится в сообщении создателей проекта.

CS: Legacy станет полноценной игрой, созданной на движке Valve Source Engine SDK 2013 года.

Первый трейлер проекта показывает обновленные версии классических карт 1.6, например Nuke и Pool Day, а также культовую механику Bunny Hop.

ProMod объявили, что Legacy будет доступна в Steam в раннем доступе в 2025 году, хотя официальная дата релиза еще неизвестна.