Counter-Strike 2 побила рекорд по одновременному количеству игроков, менее чем через месяц после того, как установила предыдущий, но на этот раз достижение стало действительно историческим, сообщает 24 Канал.

К теме Counter-Strike 2 установила новый рекорд популярности в Steam, но это загадка даже для Valve

Историческое достижение

Показатель пикового онлайна пользователей в CS:GO считался таким, что никогда не покорится CS 2, ведь в мае 2023 года в проект одновременно сыграли более 1.81 миллиона игроков.

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Так было до сих пор, пока Counter-Strike 2 неожиданно официально не превзошла результат CS:GO, установив отметку пикового онлайна на точке в 1 824 989 пользователей.

Это произошло вскоре после того, как рынок скинов CS2 достиг рекордной стоимости в 4.28 миллиарда долларов.

Учитывая то, что шутер является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин и показывает такую доминацию в Steam, можно смело предположить, что в ближайшее время нас ожидает еще не один побитый рекорд.