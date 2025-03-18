З 18 березня у каталозі Game Pass Ultimate та PC Game Pass стала доступною кооперативна roguelike-гра 33 Immortals на ПК, Xbox Series X та S. Вона входить до програми Game Preview, розповідає 24 Канал.

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З 19 березня до бібліотеки Xbox Game Pass Standard приєднаються дві гри:

Octopath Traveler 2 , фантастична RPG для Xbox Series X/S,

, фантастична RPG для Xbox Series X/S, Train Sim World 5, симулятор керування поїздами для Xbox One, Xbox Series X/S.

20 березня до PC Game Pass, Game Pass Ultimate та Xbox Game Pass Standard додадуть пригодницьку гру Mythwrecked: Ambrosia Island для ПК та Xbox, а 25 березня сервіс поповниться збіркою класичних ігор від Blizzard – Blizzard Arcade Collection.

Microsoft також нагадала, що 27 березня, одночасно з офіційним релізом, у Game Pass Ultimate та PC Game Pass з’явиться постапокаліптичний рольовий бойовик із виживальними елементами Atomfall.

Крім того, 26 березня компанія розширить бібліотеку підписки Game Pass Core, додавши три нові ігри: Tunic, пригодницький екшен Batman: Arkham Knight та Monster Sanctuary, метроїдванію з елементами тренування монстрів.

Які ігри покинуть Game Pass

Однак 31 березня Game Pass залишать 10 проєктів для ПК та Xbox, серед яких чотири частини культової серії Yakuza:

Hot Wheels Unleashed 2

The Lamplighters League

Lil Gator Game

MLB The Show 24

Monster Hunter Rise

Open Roads

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

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Таким чином, передплатники Game Pass можуть скористатися останніми днями, щоб пройти улюблені проєкти до їхнього видалення з бібліотеки.