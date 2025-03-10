Перша гра про сантехніка Маріо з'явилася в далекому 1985 році, тож цьогоріч імпозантний персонаж святкує 40-річчя свого дебютного проєкту. Попри поважний вік, є чимало фактів, які більшість геймерів не знають про цього культового ігрового героя, найцікавіші з них вам розповість 24 Канал.

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Число ігор вражає

Хоча "основних" ігор франшизи Super Mario насправді випущено не так багато, наш герой все ж вельми різностороння особистість.

Роками він залишається головним обличчям Nintendo, а тому з'являвся у проєктах найрізноманітніших жанрів та видів і було їх стільки, що їх просто неможливо полічити.

Хоча більшість "дослідників" цього питання сходяться в одному: Маріо як мінімум з'являвся у понад 200-х відеоіграх. Лише уявіть скільки тоді щорічно заробляє творець Super Mario Bros. Шіґеру Міямото.

Інше ім'я

Спочатку Маріо не мав італійського коріння та називався зовсім інакше.

Міямото навсправжки хотів назвати персонажа Mr Video, а у першій грі де він з'явився, а була це до речі Donkey Kong 1981 року, його називали Jumpman.

Перша поява Маріо / Фото Nintendo

Врешті для сольного проєкту герою дали нове ім'я, яким він завдячує орендодавцю офісу Nintendo of America – Маріо Сегале.

У Маріо є прізвище

У 2015 році Nintendo шокували геймерський світ, повідомивши, що у відомого героя виявляється є прізвище.

Аби покласти край суперечкам, вони офіційно заявили, що повне ім'я сантехніка – Маріо Маріо. Відповідно його відомий брат – Луїджі Маріо.

Знак зодіаку

В одному з інтерв'ю у 2005 році Шіґеру Міямото розповів, що Маріо народився 11 жовтня, що робить його Терезами.

Чому 10 березня – День Маріо

Якщо день народження Маріо це 11 жовтня, тоді чому День Маріо відзначається 10 березня?

Усе доволі просто. Якщо писати дату на англійський манір: MAR 10, то символи охоче складаються в усім відоме ім'я.

Спершу був зовсім не сантехніком

Вочевидь за своє віртуальне життя Маріо не одразу знайшов професію до душі. Хоча зараз всі знають його як сантехніка, спершу герой був теслею, оскільки події вже згаданої нами Donkey Kong 1981 відбувалися на будівельному майданчику.

Одного разу герой виступив антагоністом

Завжди позитивний персонаж одного разу все ж був лихим. Сталося це у сиквелі Donkey Kong – Donkey Kong Jr 1982 року випуску, де наш герой захопив відомого персонажа, а його син був змушений рятувати батька.

Для маркетингових зображень Маріо навіть "підкрутили" вуса аби той виглядав більш зловісним.

Антагоністичний Маріо / Фото Nintendo

Зовнішній вигляд створювався не завдяки модним тенденціям

Усі знають Маріо як вусаня в кепці та червоному комбінезоні, одначе цей його "лук" не був створений з огляду на якісь модні тенденції чи персональні вподобання автора.

Так сталося через слабкі графічні можливості консолі NES. З огляду на них Міямото вирішив дати героєві капелюх аби не малювати волосся і вуса, щоб серед хаотичних пікселів легше було розрізняти обличчя персонажа.

Найпопулярніша гра у франшизі

Хоча Nintendo і по цей день тішить шанувальників Маріо новими іграми у франшизі, найпопулярнішою грою вважається саме дебютний проєкт далекого 1985 року.

Впродовж років гра продалася тиражем у більш як 40 мільйонів копій, а її найближча переслідувачка – New Super Mario Bros. Wii солідно відстає та продала лише 29 мільйонів екземплярів.

Маріо розбиває блоки зовсім не головою

Поширений міф, який виник знову ж таки через обмежені графічні можливості NES, змушує чимало геймерів і дотепер вважати, що герой розбиває блоки над собою власним тім'ячком.

Ось вам доказ / Фото Nintendo

Що ж, це зовсім не так, адже якщо придивитися він завжди підіймає догори свій маленький кулачок, що неодноразово підтверджував і Шіґеру Міямото.