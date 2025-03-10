Первая игра о сантехнике Марио появилась в далеком 1985 году, поэтому в этом году импозантный персонаж празднует 40-летие своего дебютного проекта. Несмотря на почтенный возраст, есть немало фактов, которые большинство геймеров не знают об этом культовом игровом герое, самые интересные из них вам расскажет 24 Канал.

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Число игр впечатляет

Хотя "основных" игр франшизы Super Mario на самом деле выпущено не так много, наш герой все же весьма разносторонняя личность.

Годами он остается главным лицом Nintendo, а потому появлялся в проектах самых разнообразных жанров и видов и было их столько, что их просто невозможно сосчитать.

Хотя большинство "исследователей" этого вопроса сходятся в одном: Марио как минимум появлялся в более 200-х видеоиграх. Только представьте сколько тогда ежегодно зарабатывает создатель Super Mario Bros. Сигэру Миямото.

Другое имя

Изначально Марио не имел итальянских корней и назывался совсем иначе.

Миямото действительно хотел назвать персонажа Mr Video, а в первой игре где он появился, а была это кстати Donkey Kong 1981 года, его называли Jumpman.

Первое появление Марио / Фото Nintendo

В конце концов для сольного проекта герою дали новое имя, которым он обязан арендодателю офиса Nintendo of America – Марио Сегале.

У Марио есть фамилия

В 2015 году Nintendo шокировали геймерский мир, сообщив, что у известного героя оказывается есть фамилия.

Чтобы положить конец спорам, они официально заявили, что полное имя сантехника – Марио Марио. Соответственно его известный брат – Луиджи Марио.

Знак зодиака

В одном из интервью в 2005 году Сигэру Миямото рассказал, что Марио родился 11 октября, что делает его Весами.

Почему 10 марта – День Марио

Если день рождения Марио это 11 октября, тогда почему День Марио отмечается 10 марта?

Все довольно просто. Если писать дату на английский манер: MAR 10, то символы охотно складываются во всем известное имя.

Сначала был совсем не сантехником

Очевидно за свою виртуальную жизнь Марио не сразу нашел профессию по душе. Хотя сейчас все знают его как сантехника, сначала герой был плотником, поскольку события уже упомянутой нами Donkey Kong 1981 происходили на строительной площадке.

Однажды герой выступил антагонистом

Всегда положительный персонаж однажды все же был злым. Произошло это в сиквеле Donkey Kong – Donkey Kong Jr 1982 года выпуска, где наш герой захватил известного персонажа, а его сын был вынужден спасать отца.

Для маркетинговых изображений Марио даже "подкрутили" усы чтобы тот выглядел более зловещим.

Антагонистический Марио / Фото Nintendo

Внешний вид создавался не благодаря модным тенденциям

Все знают Марио как усача в кепке и красном комбинезоне, однако этот его "лук" не был создан с учетом каких-то модных тенденций или персональных предпочтений автора.

Это произошло из-за слабых графических возможностей консоли NES. Учитывая их Миямото решил дать герою шляпу, чтобы не рисовать волосы, и усы, чтобы среди хаотичных пикселей легче было различать лицо персонажа.

Самая популярная игра во франшизе

Хотя Nintendo и по сей день радует поклонников Марио новыми играми во франшизе, самой популярной игрой считается именно дебютный проект далекого 1985 года.

За годы игра продалась тиражом в более 40 миллионов копий, а ее ближайшая преследовательница – New Super Mario Bros. Wii солидно отстает и продала лишь 29 миллионов экземпляров.

Марио разбивает блоки вовсе не головой

Распространенный миф, который возник опять же из-за ограниченных графических возможностей NES, заставляет немало геймеров до сих пор считать, что герой разбивает блоки над собой собственным темечком.

Вот вам доказательство / Фото Nintendo

Что ж, это совсем не так, ведь если присмотреться он всегда поднимает вверх свой маленький кулачок, что неоднократно подтверждал и Сигэру Миямото.