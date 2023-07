Nintendo недавно обнародовала отчет о прибылях за 2023 финансовый год, и он показал, сколько ежегодно зарабатывают директора и руководители компании.

Читайте также PIN-UP Ukraine оплатила более 1 миллиарда гривен в госбюджет за полгода

2023 год финансовый год в Японии закончился 31 марта, то есть чуть более чем за месяц до выхода мега хитовой The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom на Nintendo Switch.

Несмотря на то, что за неделю после релиза игры было продано более десяти миллионов копий, эти цифры не учтены в текущий отчет.

Согласно ему наиболее высокооплачиваемыми работниками Nintendo в ушедшем финансовом году были президент Nintendo Шунтаро Фурукава, многолетний директор Сигеру Миямото и гейм-директора Шинья Такахаши, Сатору Шиба и Ко Шиота.

Фурукава возглавил список с заработком в 2,51 миллиона долларов, а Миямото занял второе место с доходом в 2,02 миллиона долларов.

Шиота же стал единственным в этом списке, кто заработал шестизначную цифру – 910 тысяч долларов.

Несмотря на то, что эти суммы кажутся большими, они выглядят достаточно контрастно по сравнению с суммой в 154 миллиона долларов, которые заработал генеральный директор Activision Blizzard Бобби Котик в 2020 году.