Навіть у відставці Шухей Йосіда продовжує тримати руку на пульсі ігрової індустрії та нещодавно розповів який проєкт, на його думку, заслуговує боротьби за звання "Гра року 2025", інформує 24 Канал з посиланням на профіль у X.

До теми Це майже як друкувати гроші, – колишній керівник PlayStation про портування ігор Sony на ПК

У дописі в соцмережі X колишній президент SIE Worldwide Studios для Sony похвалив майбутню гру Blue Prince, сказавши, що вона стане "одним із кандидатів на GOTY 2025".

Проєкт, про який йдеться – головоломка де гравець повинен проторувати собі шлях через загадки таємничої садиби, кімнати якої щодня змінюються на світанку, додаючи елемент непередбачуваності.

Трейлер проєкту – дивіться відео

Вже зараз геймерам доступна до ознайомлення демоверсія проєкту, а реліз Blue Prince заплановано на 10 квітня 2025 року на ПК (в Steam), PS5 та Xbox Series X|S. Гра також увійде до підписок Xbox Game Pass і PlayStation Plus.