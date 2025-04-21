Скільки важитиме GTA 6

Варто відразу зазначити, що самі розробники не давали ніякої інформації з цього приводу. Ніхто не знає, скільки контенту буде в грі, яка її тривалість, скільки там завдань. Тож усю наявну інформацію слід сприймати швидше як обережні припущення, пише 24 Канал.

Дивіться також П'ять ігор, які займають найбільше місця на вашому комп'ютері

Очікуваний розмір гри на момент релізу становитиме приблизно від 150 до 200 гігабайтів, хоча деякі джерела вказують на 230 гігабайтів. З часом, коли вийдуть подальші оновлення, доповнення та мультиплеєр, розмір може перевищити 250 гігабайтів.

Ось головне, про що говорили шанувальники протягом усього процесу розробки гри:

Ранні витоки вказували на абсурдно великий розмір – до 750 гігабайтів. Але ця цифра зараз вважається вкрай перебільшеною і малоймовірною для релізної версії.

У березні 2024 року акаунт @PC_Focus_ в соцмережі X, публікував інформацію, що розмір гри становитиме 228,5 гігабайта. Очевидно, що за понад рік усе змінилося. Компанія явно внесла за цей час багато виправлень, додала контенту, а щось могла вирізати. Тому розміри точно змінювалися.

Розмір попередньої гри Rockstar — Red Dead Redemption 2 — становить близько 120 гігабайтів, а GTA 5 — близько 60-100 гігабайтів на старті. Це дає підстави очікувати більший, але не надмірно великий розмір для GTA 6.

Припускається, що GTA 6 буде поширюватися на двох дисках для PlayStation 5. Кожен з таких дисків має обсяг до 100 гігабайтів, тож це підтверджує очікуваний розмір до 200 гігабайтів на консолях. Але розмір гри може варіюватися залежно від платформи та оптимізації, тож порт для комп'ютерів буде відрізнятися за розміром.

Що наразі можна сказати: для комфортного встановлення GTA 6 варто підготувати мінімум 150-200 гігабайтів вільного місця на диску, з можливим збільшенням до 250 гігабайтів або й більше через подальші оновлення та доповнення.