Assassin's Creed Valhalla. 160 гігабайтів

Продовження легендарної серії Assassin's Creed від Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla переносить гравців на Британські острови в розпал епохи вікінгів. Головний герой тепер Ейвор – вікінг-розбійник. Коли справа доходить до розміру файлу, AC Valhalla випереджає всі попередні ігри серії, зі значними 160 гігабайтами базової інсталяції гри на ПК. Частково це завдяки дуже великій карті та реалістичній графіці, але з роками вона також розрослася завдяки постійним оновленням і додатковим DLC. На момент релізу розмір AC Valhalla становив близько 140 гігабайтів, але з того часу він сягнув 158 – 160 гігабайтів, пише 24 Канал.

Дивіться також 5 ігор, які допоможуть вам розслабитись і зняти стрес

Medal Of Honor: Above And Beyond. 180 гігабайтів

Серія Medal of Honor тривалий час перебувала в стані спокою, тому легко зрозуміти, чому фанати були раді її поверненню, навіть якщо воно відбулося у вигляді VR-ексклюзиву. Однак, прийом цієї гри був у кращому випадку прохолодним, оскільки не всі змогли оцінити її.

Насичена діями й вельми захоплива віртуальна реальність, яка розгортається під час Другої світової війни, мала можливість стати чимось справді особливим, але в підсумку отримала багато не дуже хороших відгуків.

Той факт, що вона займає майже 200 гігабайтів на диску гравця, додає розчарування користувачам, які купили гру, хоча графіка, за загальним визнанням, виглядає пристойно у віртуальній реальності.

Дивіться трейлер Medal Of Honor: Above And Beyond: відео

God Of War Ragnarok. 190 гігабайтів

God of War Ragnarok вийшов на ПК у вересні 2024 року. Хоча сиквел не викликав такого великого резонансу, як перша частина, це значною мірою пов'язано з обмеженнями PlayStation Network від Sony, які йшли в комплекті з грою, а не з якістю проєкту. Він є дійсно гідним продовженням історії Кратоса та Атрея.

ПК-порт God of War Ragnarok працює чудово, з хорошою графікою, сучасними апскейлерами, а також генераторами кадрів, які дають гравцям якомога більше можливостей вивести візуальну складову гри на новий рівень. Усі ці переваги вимагають 190 гігабайтів пам'яті, але для гри такого високого рівня, як Ragnarok, це ціна, яку більшість згодні платити.

ARK: Survival Evolved. 250+ гігабайтів

Зважаючи на те, наскільки мінімалістичною часом видається ARK, потрапляння в цей список може дещо здивувати. Але геймери, які володіють Survival Evolved, знають, наскільки ця гра може "роздуватися" й наскільки "важкою" вона може бути для жорсткого диска гравця.

Гра здолала довгий шлях з моменту свого виходу, пройшовши через такі зміни в якості, яких можна було б очікувати від гри такого розміру. Існує також безліч доповнень, які лише збільшують початковий розмір файлу, роблячи його набагато більшим, ніж більшість гравців може спочатку подумати.

Дивіться трейлер ARK: Survival Evolved: відео

Яка гра займає найбільше пам’яті

DCS World, що розшифровується як Digital Combat Simulator World, – одна з небагатьох ігор, яка дійсно, по-справжньому не зважає на те, скільки місця на диску вона займає для запуску. Це авіасимулятор з неймовірним рівнем реалістичності, напрочуд реалістичними візуальними ефектами та безліччю дрібних деталей, які посилюють занурення у гру. На жаль, він побудований на застарілому рушії, який є жахливо неефективним і вимагає не лише найсучаснішого апаратного забезпечення для безперебійної роботи, але й купи місця на диску.

Базова гра безкоштовна, і для її встановлення потрібно "лише" 200 гігабайтів місця. Але будь-кому, хто хоча б віддалено зацікавлений в отриманні якогось зі 151 DLC, доведеться звільнити набагато більше місця на своєму комп'ютері. Ветерани гри часто радять новим гравцям тримати окремий диск на 1 терабайт лише для гри в DCS World, тому що базова гра + DLC можуть з'їсти місце, як ніщо інше. Зараз розмір гри оцінюється в 500 гігабайтів.