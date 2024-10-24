Нові деталі

Виробництво серіалу у всесвіті популярної гри продовжується, але буде повністю перезапущене, оскільки студія Amazon відкинула всі запропоновані сценарії. Тепер шоу очолить Рональд Д. Мур. Він також виконає роль сценариста і виконавчого продюсера, пише Deadline.

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Мур відомий як розробник і продюсер хітового серіалу "Зоряний крейсер Галактика", а також як автор десятків епізодів серіалу "Зоряний шлях: Нове покоління" та "Глибокий космос 9".

Серед його сценаріїв також кілька фільмів "Зоряний шлях", "Місія нездійсненна II" та "Електричні мрії Філіпа Діка" для Amazon.

Він працював зі студією протягом десяти років, розробляючи фільми та серіали, серед яких Outlander для Starz та For All Mankind для Apple TV+, перш ніж піти у 2020 році.

Тепер Рональд Мур повертається з новим багаторічним контрактом, і God of War стане його першою роботою після перерви.

Поки що рано казати щось про деталі сюжету, адже за сценарій ще навіть ніхто не брався. Звільнені Рейф Джадкінс, Марк Фергус і Хоук Отсбі раніше написали кілька сценаріїв для шоу, але, як повідомляється, Amazon захотіла "рухатися в іншому творчому напрямку". Amazon також нібито хоче зібрати нову кімнату сценаристів. Кілька епізодичних продюсерів зі студії Santa Monica Studio (розробника гри) та PlayStation Production, які брали участь у проєкті з самого початку, все ще працюють над ним.

Серіал God of War буде заснований на грі 2018 року, натхненній скандинавською міфологією. У центрі сюжету – Кратос, який разом із сином вирушає у подорож, щоб розвіяти прах своєї покійної дружини з найвищої вершини. Вони битимуться з богами, монстрами та іншими сутностями, перш ніж дістатися до місця призначення, розкриваючи в процесі таємниці одне одного.