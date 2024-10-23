Ми зібрали 8 популярних і високооцінених ігор, заснованих на кінокоміксах, що виходили на екрани протягом останніх років. Більшість із них, як можна здогадатися, належать до світів Marvel, однак у списку є й інші студії. Читайте далі у підбірці Games 24.

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Marvel’s Guardians Of The Galaxy

Тут ви будете грати за Пітера Квілла, відомого як Зоряний Лорд, керуючи також іншими Вартовими в різноманітних боях і місіях. Ваші рішення мають значення і впливатимуть на стосунки з іншими персонажами, тому не варто легковажно ставитися до свого вибору, якщо не хочете, щоб Ракета і його банда вас розлюбили.

Як повідомляється, Square Enix тісно співпрацювала з Marvel, щоб включити в гру деяких маловідомих персонажів, яку зустрічаються в коміксах, але не фігурують у фільмах серії "Вартові галактики".

Проєкт 2021 року обіцяє бути веселим та ненапруженим, точно як трилогія фільмів від Marvel.

Дивіться трейлер Marvel’s Guardians Of The Galaxy: відео

Lego Batman

Лего Бетмен — це безглуздий, але надзвичайно веселий погляд на серйозність Бетмена, в якому супергерой, його напарник Робін і найвідоміші лиходії представлені у стилі Lego. Наш головний герой повинен зловити всіх супротивників, які об'єдналися, щоб втекти з Аркхему й спричинити хаос у Ґотемі.

Ви можете грати й за інших персонажів, і навіть за самих лиходіїв, що розгулюють містом. Оглядачі називають її "чарівною й невимушеною" грою для тих, кому подобаються безтурботні проєкти про супергероїв.

Marvel: Ultimate Alliance

Гра, що вийшла у 2006 році, стала великим хітом серед шанувальників. Вона має менш популярний сиквел, який додав до своєї назви цифру 2, але оригінал пропонує привабливіші середовища, захопливу історію, більший список персонажів та інші переваги.

Оглядачі назвали цей проєкт "одним із найкращих способів зіграти за улюблених героїв" Marvel.

Marvel's Spider-Man 2

Про Людину-павука існує багато ігор. Ultimate Spider-Man називають однією з кращих, оскільки вона пропонувала тісний зв'язок із коміксами й точну їх адаптацію. Там навіть ви могли зіграти за Венома, що дуже сподобалося фанатам у 2005 році.

Але цього разу ми згадаємо про один з найновіших проєктів про персонажа, а саме Marvel's Spider-Man 2, який вийшов у 2023 році й став кандидатом на гру року. Буквально кілька днів тому Sony оголосила, що завершує з ексклюзивністю для PlayStation 5 і на початку наступного року випустить гру на ПК.

Дивіться трейлер Spider-Man 2: відео

Marvel's Midnight Suns

Гра вийшла у грудні 2022 року. За сюжетом, герої Marvel об'єднуються для різноманітних виконання місій, де ви можете перевтілитись у Блейда, Примарного Вершника, Залізну людину чи Людину-павука – список персонажів досить великий.

Гра була тактичною рольовою грою, в якій персонажі могли пересуватися невеликими полями битв та атакувати ворогів, використовуючи колоду карток. Діалоги формували сюжет, а гравці могли перепочити на базі й ближче познайомитися зі своїми героями й розкрити важливі сюжетні лінії.

Injustice 2

Для казуальних геймерів Injustice 2 є хорошим вибором.

Серед змагальних файтингів вона не така сильна, як Tekken 7, Street Fighter V або Super Smash Bros. Ultimate. Однак це все ще одна з найкращих ігор за коміксами, коли-небудь створених, і головний претендент на звання найкращого файтингу всіх часів. Перехід між кат-сценами та запаморочливими боями забезпечили цьому проєкту багато схвальних відгуків.

Telltale's The Walking Dead

Коли справа доходить до епізодичних пригодницьких ігор, Telltale Games виходить на передній план. Її найвідоміша гра, The Walking Dead, отримала нагороду VGX як гра року. За історією Лі Еверетта, гравці мають захистити молоду дівчину на ім'я Клементина. Лі не є її батьком, але протягом всієї гри він буде виконувати його роль.

Звісно, цей світ заполонили зомбі, і гравці повинні з ними боротися й збирати речі, щоб вижити в постапокаліптичному світі. The Walking Dead заснована на коміксах та франшизі серіалів.

Трейлер Telltale's The Walking Dead: відео

Batman: Arkham City

Ця гра 2011 року показала чудовий прогрес, порівняно зі своєю попередньою частиною, Batman: Arkham Asylum 2009 року, а тому заслужила місце в цьому списку. Оглядачі називали її "однією з найкращих ігор за коміксами, яку ви не можете пропустити".

За сюжетом, Брюс Вейн ув'язнений у в'язниці Аркхем. Його завданням стане розкриття зловісного плану, організованого наглядачем в'язниці Х'юго Стренджем.

Гра представлена ​​​​від третьої особи з великою увагою до бойових здібностей і стелс-режиму. Присутні також елементи детективних розслідувань, сучасні ґаджети, розвідка та інше.

Бетмен може вільно пересуватися в'язницею, яка оточує цілі міські нетрі, взаємодіючи з персонажами та виконуючи місії, а також відкриваючи нові зони. Гравець може виконувати побічні місії, щоб розблокувати додатковий контент і колекційні предмети. Союзниця Бетмена — Жінка-кішка — ще один персонаж, який може грати, маючи власну сюжетну кампанію, що проходить паралельно з основним сюжетом гри.