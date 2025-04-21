Сколько будет весить GTA 6

Стоит сразу отметить, что сами разработчики не давали никакой информации по этому поводу. Никто не знает, сколько контента будет в игре, какая ее продолжительность, сколько там заданий. Поэтому всю имеющуюся информацию следует воспринимать скорее как осторожные предположения, пишет 24 Канал.

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Ожидаемый размер игры на момент релиза составит примерно от 150 до 200 гигабайт, хотя некоторые источники указывают на 230 гигабайт. Со временем, когда выйдут дальнейшие обновления, дополнения и мультиплеер, размер может превысить 250 гигабайт.

Вот главное, о чем говорили поклонники на протяжении всего процесса разработки игры:

Ранние утечки указывали на абсурдно большой размер – до 750 гигабайт. Но эта цифра сейчас считается крайне преувеличенной и маловероятной для релизной версии.

В марте 2024 года аккаунт @PC_Focus_ в соцсети X, публиковал информацию, что размер игры будет составлять 228,5 гигабайта. Очевидно, что за более чем год все изменилось. Компания явно внесла за это время много исправлений, добавила контента, а что-то могла вырезать. Поэтому размеры точно менялись.

Размер предыдущей игры Rockstar - Red Dead Redemption 2 - составляет около 120 гигабайт, а GTA 5 - около 60-100 гигабайт на старте. Это дает основания ожидать больший, но не чрезмерно большой размер для GTA 6.

Предполагается, что GTA 6 будет распространяться на двух дисках для PlayStation 5. Каждый из таких дисков имеет объем до 100 гигабайт, поэтому это подтверждает ожидаемый размер до 200 гигабайт на консолях. Но размер игры может варьироваться в зависимости от платформы и оптимизации, поэтому порт для компьютеров будет отличаться по размеру.

Что можно сказать на данный момент: для комфортной установки GTA 6 стоит подготовить минимум 150-200 гигабайт свободного места на диске, с возможным увеличением до 250 гигабайт или даже больше из-за дальнейших обновлений и дополнений.