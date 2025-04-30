За словами віцепрезидента з технічних операцій CD Projekt Red Шарля Трембле, версія Cyberpunk 2077 для Nintendo Switch 2 пропонує геймерам знайомий досвід, інформує 24 Канал.

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Він також зазначив, що грати можна буде як з контролерами, так і в дорозі, насолоджуючись зображенням на LCD-екрані з підтримкою змінної частоти оновлення (VRR). Трембле наголосив, що це – "найкраща портативна версія гри".

Співгенеральний директор CD Projekt Адам Бадовський додав, що у версії для Switch 2 гравці зможуть керувати катанами у грі за допомогою контролерів Joy-Con.

У ролику, що триває три хвилини, демонструються фрагменти ігрового процесу саме з Nintendo Switch 2. Трембле також назвав порт "найбільш кіберпанковим способом грати в Cyberpunk 2077".

Cyberpunk 2077 на Switch 2

Cyberpunk 2077 в Ultimate Edition (разом із доповненням Phantom Liberty) надійде у продаж одночасно з запуском Nintendo Switch 2 – 5 червня. Вартість гри на гібридній консолі складе 70 доларів.

Нагадаємо, Cyberpunk 2077 стала першою підтвердженою грою для нещодавно представленої нової консолі Switch 2 з підтримкою інтелектуального масштабування Nvidia DLSS. За інформацією Digital Foundry, у грі використовується стара версія DLSS, що базується на згорткових нейронних мережах.