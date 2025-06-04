За словами Хуанга, у пристрої з’являться спеціалізовані процесори на базі технології штучного інтелекту, які покращують геймплей у режимі реального часу, інформує 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Хуанг назвав три основні напрями, в яких Nintendo Switch 2 робить прорив.

По-перше , консоль має найсучаснішу графіку серед мобільних пристроїв – зокрема, повну апаратну підтримку трасування променів.

, консоль має найсучаснішу графіку серед мобільних пристроїв – зокрема, повну апаратну підтримку трасування променів. По-друге , вона підтримує технологію HDR, яка забезпечує яскравіші сцени та глибші тіні.

, вона підтримує технологію HDR, яка забезпечує яскравіші сцени та глибші тіні. По-третє, архітектура консолі дозволяє зберегти зворотну сумісність із попередніми іграми.

Окремо Хуанг зупинився на нових можливостях у сфері ШІ. За його словами, спеціальні процесори здатні точніше промальовувати зображення, додавати живості й загалом підвищувати якість геймплею прямо під час гри.

Він зауважив, що Nintendo Switch 2 – це не просто нове ігрове рішення, а, за його словами, “нова глава, гідна бачення Івата-сан”, згадавши колишнього CEO Nintendo Сатору Івату, який не дожив до виходу оригінальної версії Switch.

А тим часом нові Nintendo Switch 2 вже потрапили до рук деяких геймерів. Однак до офіційного старту продажів вони абсолютно марні, адже потребують спеціального програмного забезпечення, яке з'явиться в перший день продажів.