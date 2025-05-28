Як зауважили журналісти IGN, 27 травня користувач Ali Almarzooqi (відомий як a2dubai) опублікував на YouTube коротке відео з першим розпакуванням Nintendo Switch 2, інформує 24 Канал.
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Ролик тривав лише вісім секунд і швидко був видалений через порушення авторських прав – скарга надійшла від антипіратської служби Web Capio.
У коментарях до відео, ще до його блокування, автор пояснив, що Nintendo Switch 2 вимагає обов’язкового оновлення першого дня, без якого вона просто не працює. Поки що консоллю не можна скористатися.
Nintenddo Switch 2 не запуститься до офіційного оновлення в перший день продажів / Фото Nintendo
Блогер Wario64, посилаючись на іншого власника Nintendo Switch 2, підтвердив: спроба запустити гру завершується повідомленням на екрані – система просить підключення до інтернету для оновлення.
Раніше видання Game Business також повідомляло, що запуск Nintendo Switch 2 потребує "значного оновлення у день релізу". Саме тому огляди від провідних медіа з’являться вже після старту продажів.
Нагадаємо, що офіційний вихід Nintendo Switch 2 відбудеться 5 червня. Початкова ціна консолі – 450 доларів.