Как отметили журналисты IGN, 27 мая пользователь Ali Almarzooqi (известный как a2dubai) опубликовал на YouTube короткое видео с первой распаковкой Nintendo Switch 2, информирует 24 Канал.

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Ролик длился всего восемь секунд и быстро был удален из-за нарушения авторских прав – жалоба поступила от антипиратской службы Web Capio.

В комментариях к видео, еще до его блокировки, автор объяснил, что Nintendo Switch 2 требует обязательного обновления первого дня, без которого она просто не работает. Пока что консолью нельзя воспользоваться.



Nintenddo Switch 2 не запустится до официального обновления в первый день продаж / Фото Nintendo

Блогер Wario64, ссылаясь на другого владельца Nintendo Switch 2, подтвердил: попытка запустить игру завершается сообщением на экране – система просит подключения к интернету для обновления.

Ранее издание Game Business также сообщало, что запуск Nintendo Switch 2 требует "значительного обновления в день релиза". Именно поэтому обзоры от ведущих медиа появятся уже после старта продаж.

Напомним, что официальный выход Nintendo Switch 2 состоится 5 июня. Начальная цена консоли – 450 долларов.