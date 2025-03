Сообщение о выходе экранизации появилось в мобильном приложении Nintendo Today! для iOS и Android, которое было представлено накануне во время презентации Nintendo Direct, рассказывает 24 Канал. Объявление сопровождалось коротким видео.

Как стало известно, фильм по мотивам The Legend of Zelda выйдет 26 марта 2027 года. Однако никаких новых деталей или первых кадров из проекта пока не раскрыто.

Ранее сообщалось, что финансированием экранизации займутся Nintendo совместно с Sony Pictures Entertainment. Последняя также будет отвечать за международный прокат ленты.

Режиссером фильма выступит Уэс Болл, известный по работам "Планета обезьян: Новое царство" и трилогией "Тот, что бежит по лабиринту". Продюсерами проекта стали Ави Арад и Сигеру Миямото.

Пока неизвестно, будет ли фильм адаптацией одной из уже выпущенных частей The Legend of Zelda, или предложит новую оригинальную историю. Состав актеров также остается тайной.

Первая игра The Legend of Zelda появилась в 1986 году. В целом серия продалась тиражом более 158 миллионов копий по всему миру. Последней игрой во франшизе является The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, которая вышла прошлой осенью на Nintendo Switch.

Тем временем стала известна дата анонса новой консоли Nintendo Switch 2, а также старт начала предзаказов. Свои первые консоли владельцы получат уже в начале лета.