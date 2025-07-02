Новые рекорды продаж

Случайно опубликованная на сайте для инвесторов информация свидетельствует, что с 5 по 30 июня 2025 года Nintendo Switch 2 разошлась по миру тиражом в более 5 миллионов экземпляров. Для сравнения: на такую же цифру первой Switch понадобилось четыре месяца, а PlayStation 5 преодолела эту отметку за 2,5 месяца, продав в первый месяц 3,4 миллиона единиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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По региональным показателям, наибольший спрос Switch 2 получила в Соединенных Штатах – 1,8 миллиона проданных устройств, в Японии приобрели 1,47 миллиона штук, в Европе – 1,18 миллиона, а в других странах вместе – еще 550 тысяч консолей.

Несмотря на то, что отчет быстро сняли с сайта, рекордные показатели уже наделали шума в СМИ и среди геймеров, ведь это означает, что Switch 2 не только опережает свою предшественницу и конкурентов по динамике стартовых продаж, но и закрепляет за Nintendo статус лидера среди производителей игровых устройств этой категории.

Что известно о новой Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 – это новое поколение гибридной игровой консоли от Nintendo, которая официально вышла в продажу 5 июня 2025 года. Она существенно обновилась по сравнению с первым поколением Switch и предлагает ряд технических и функциональных улучшений.

Консоль предлагает мощный процессор NVIDIA с поддержкой ray tracing и HDR, большой 7,9-дюймовый экран с высокой частотой обновления (до 120 Гц), 12 ГБ оперативной памяти нового стандарта LPDDR5X, 256 ГБ быстрой встроенной памяти с поддержкой microSD Express, Обновленные Joy-Con 2 с магнитным креплением, режимом мыши и отдельной кнопкой для чата, социальные функции, совместимость с играми для первой Switch и другое.