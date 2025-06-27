Ни для кого не секрет, что Nintendo выпускают удивительно качественные консоли, которые радуют своих владельцев долгими годами, но вряд ли кто-то ожидал, что игровое устройство сможет пережить сокрушительный пожар, сообщает 24 Канал.

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Неопалимая консоль

Пользователь Reddit под ником Whitewolf255 шокировал игровое сообщество фотографией собственной Nintendo Switch.

На снимке, задним фоном которого служит обгоревшее здание, можно увидеть покрытую пеплом игровую консоль, которая, кажется, даже немножко расплавилась, но все еще работает.

Потерял дом на прошлой неделе, но не Switch,

– написал автор фото.

Однако, это еще не вся история. В комментариях к посту Whitewolf255 заявил, что консоль даже не была в защитном чехле, а просто лежала в док-станции на момент пожара. К сожалению, спасительная док-станция все же не уцелела.

Сообщение собрало более 30 тысяч лайков за 2 дняі. Сам геймер получил множество слов поддержки и предложений помощи от игрового сообщества.

В то же время некоторые даже высказал мнение, что Nintendo могли бы помочь Whitewolf255 восстановить дом, ведь он ненароком сделал такую фантастическую рекламу их продукта.