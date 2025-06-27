Ні для кого не секрет, що Nintendo випускають напрочуд якісні консолі, які тішать своїх власників довгими роками, але навряд хтось очікував, що ігровий пристрій зможе пережити нищівну пожежу, повідомляє 24 Канал.

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Неопалима консоль

Користувач Reddit під ніком Whitewolf255 шокував ігрову спільноту фотографією власної Nintendo Switch.

На знімку, заднім фоном якого слугує обгоріла будівля, можна побачити покриту попелом ігрову консоль, яка, здається, навіть трішки розплавилася, але все ще працює.

Втратив будинок минулого тижня, але не Switch,

– написав автор фото.

Одначе, це ще не вся історія. У коментарях до посту Whitewolf255 заявив, що консоль навіть не була в захисному чохлі, а просто лежала в док-станції на момент пожежі. На жаль, рятівна док-станція все ж не вціліла.

Допис зібрав понад 30 тисяч вподобань за 2 дні. Сам геймер отримав безліч слів підтримки та пропозицій допомоги від ігрової спільноти.

Водночас дехто навіть висловив думку, що Nintendo могли б допомогти Whitewolf255 відновити дім, адже він ненароком зробив таку фантастичну рекламу їхньому продукту.