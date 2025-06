Nintendo Switch 2 уже встигла привернути увагу геймерів, але думки критиків розділилися. Ігрові ЗМІ, такі як Eurogamer і TechRadar, загалом хвалять консоль за оновлення порівняно з оригінальною Switch, тоді як технічні видання, як-от Digital Foundry, вказують на її недоліки та вважають новинку радше еволюцією, ніж революцією, інформує 24 Канал.

За ціною в 450 (або 500 доларів у комплекті з грою) Switch 2 конкурує зі Steam Deck і не набагато дешевша за ROG Ally чи MSI Claw, хоча поступається їм у технічних характеристиках, спираючись на більш зрілі технології.

Для багатьох користувачів, особливо тих, хто не знайомий із портативними ПК-консолями на кшталт Steam Deck чи Ayaneo, найпомітнішою різницею стане фізичний розмір. Switch 2 оснащена більшим 8-дюймовим екраном, що робить її ближчою за габаритами до геймпада Wii U чи Steam Deck, хоча вона значно тонша за останній.

Екран – головний недолік

Багато рецензентів називають екран ключовою слабкістю Switch 2. Попри заявлену підтримку HDR, яскравість дисплея ледь перевищує 400 кд/м², що є мінімальним рівнем за стандартом VESA DisplayHDR. Різниця між HDR і SDR на власному екрані консолі (яку також можна підключати до телевізорів) мінімальна, і більшість користувачів, ймовірно, відключать HDR через його вплив на продуктивність і час автономної роботи.

На відміну від оригінальної Switch, яка має OLED-версію, Switch 2 використовує IPS-екран, що страждає від ефекту "залипання зображення" (Image Persistence). За словами Джона Ліннемана з Digital Foundry, цей ефект навіть гірший, ніж у Switch 2017 року, і особливо помітний у 2D-іграх, тоді як OLED-екран першої моделі забезпечує чіткіше зображення з меншим розмиттям.

Також є проблеми з роботою на зовнішніх дисплеях. Технологія динамічної частоти оновлення (VRR) працює лише на власному екрані консолі з частотою 120 Гц, але не підтримується на телевізорах. Digital Foundry підтверджує функціональність VRR у міні-грі Switch 2 Welcome Tour за 10 доларів, але в більшості ігор вона поки що працює недостатньо ефективно, адже розробники ще не реалізували компенсацію низької частоти кадрів.

Переваги: контролери, енергоефективність та сумісність

Критики високо оцінили оновлені контролери Joy-Con 2, які стали більшими та кріпляться до консолі за допомогою магнітних направляючих замість рейок. Хоча є невеликий люфт, рецензенти, зокрема з TechRadar, позитивно відзначили нову функцію використання контролерів як миші, хоча Eurogamer назвав її "дивною та недопрацьованою".

Додаткова кнопка "C" для виклику GameChat отримала схвалення, і вона також присутня на оновленому геймпаді Switch Pro. Консоль підтримує оригінальний Switch Pro, а також нову камеру Switch 2 Camera, яка, за відгуками PC Mag, зручніша за сторонні вебкамери USB-C.

Енергоефективність Switch 2 вразила рецензентів. З батареєю трохи менше 20 Вт·год консоль забезпечує близько двох годин гри в Cyberpunk 2077 у портативному режимі, що порівнянно з іншими консолями з батареями на 80 Вт·год.

Digital Foundry зазначає, що в режимі продуктивності (у док-станції) Switch 2 споживає вдесятеро менше енергії, ніж PS5 Slim, у бенчмарку Cyberpunk 2077, видаючи лише на 20 кадрів/с менше (40 проти 60). У інших іграх у портативному режимі автономність сягає 4-5 годин.

Switch 2 стала першою портативною консоллю з графікою Nvidia RTX, що підтримує технологію масштабування DLSS. Хоча ефективність кастомної версії DLSS залежить від гри (від пристойної у Fast Fusion до феноменальної у Cyberpunk 2077), деякі ігри на Switch 2 можуть відображатися у роздільній здатності 4K.

Зворотна сумісність також отримала похвалу: більшість ігор для оригінальної Switch працюють на новій консолі, хоча в окремих випадках, як-от Marvel vs. Capcom Fighting Collection, є проблеми з онлайн-компонентами.

Ігри та майбутнє Switch 2

Наразі ексклюзивів для Switch 2 небагато: Mario Kart World, Fast Fusion, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Konami's Survival Kids, а також оновлення для Legend of Zelda: Breath of the Wild і Tears of the Kingdom. Однак доступні портовані ігри, як-от Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Fortnite та Sonic X Shadow Generations. У майбутньому очікуються ексклюзиви, зокрема Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 Beyond і Pokémon Legends Z-A.

Додаткові функції, як-от GameChat із шумозаглушенням і видаленням фону на основі Nvidia RTX, вирізняють Switch 2 серед конкурентів, хоча док-станція не входить до комплекту інших консолей за подібну ціну.

Switch 2 виглядає як логічний крок уперед для Nintendo, але критики сходяться на думці, що це радше еволюція, а не революція. Енергоефективність і зворотна сумісність – величезні плюси, а підтримка DLSS і 4K у деяких іграх вражає для портативної консолі.

Проте екран з ефектом залипання зображення та слабким HDR розчаровує, особливо порівняно з OLED-версією оригінальної Switch. Було б логічно, якби Nintendo одразу випустила OLED-версію, і багато рецензентів радять зачекати саме її. Але якщо ви не можете пропустити новинки на кшталт Mario Kart World чи майбутніх ексклюзивів, Switch 2 все одно варта уваги.