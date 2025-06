Nintendo Switch 2 уже успела привлечь внимание геймеров, но мнения критиков разделились. Игровые СМИ, такие как Eurogamer и TechRadar, в целом хвалят консоль за обновление по сравнению с оригинальной Switch, тогда как технические издания, такие как Digital Foundry, указывают на ее недостатки и считают новинку скорее эволюцией, чем революцией, информирует 24 Канал.

Смотрите также CD Projekt Red отложила следующее большое обновление для Cyberpunk 2077

По цене в 450 (или 500 долларов в комплекте с игрой) Switch 2 конкурирует со Steam Deck и не намного дешевле ROG Ally или MSI Claw, хотя уступает им в технических характеристиках, опираясь на более зрелые технологии.

Для многих пользователей, особенно тех, кто не знаком с портативными ПК-консолями вроде Steam Deck или Ayaneo, заметной разницей станет физический размер. Switch 2 оснащена большим 8-дюймовым экраном, что делает ее ближе по габаритам к геймпада Wii U или Steam Deck, хотя она значительно тоньше последнего.

Экран – главный недостаток

Многие рецензенты называют экран ключевой слабостью Switch 2. Несмотря на заявленную поддержку HDR, яркость дисплея едва превышает 400 кд/м², что является минимальным уровнем по стандарту VESA DisplayHDR. Разница между HDR и SDR на собственном экране консоли (которую также можно подключать к телевизорам) минимальна, и большинство пользователей, вероятно, отключат HDR из-за его влияния на производительность и время автономной работы.

В отличие от оригинальной Switch, которая имеет OLED-версию, Switch 2 использует IPS-экран, страдающий от эффекта "залипания изображения" (Image Persistence). По словам Джона Линнемана из Digital Foundry, этот эффект даже хуже, чем у Switch 2017 года, и особенно заметен в 2D-играх, тогда как OLED-экран первой модели обеспечивает более четкое изображение с меньшим размытием.

Также есть проблемы с работой на внешних дисплеях. Технология динамической частоты обновления (VRR) работает только на собственном экране консоли с частотой 120 Гц, но не поддерживается на телевизорах. Digital Foundry подтверждает функциональность VRR в мини-игре Switch 2 Welcome Tour за 10 долларов, но в большинстве игр она пока работает недостаточно эффективно, ведь разработчики еще не реализовали компенсацию низкой частоты кадров.

Преимущества: контроллеры, энергоэффективность и совместимость

Критики высоко оценили обновленные контроллеры Joy-Con 2, которые стали больше и крепятся к консоли с помощью магнитных направляющих вместо рельсов. Хотя есть небольшой люфт, рецензенты, в частности с TechRadar, положительно отметили новую функцию использования контроллеров как мыши, хотя Eurogamer назвал ее "странной и недоработанной".

Дополнительная кнопка "C" для вызова GameChat получила одобрение, и она также присутствует на обновленном геймпаде Switch Pro. Консоль поддерживает оригинальный Switch Pro, а также новую камеру Switch 2 Camera, которая, по отзывам PC Mag, удобнее сторонних вебкамер USB-C.

Энергоэффективность Switch 2 поразила рецензентов. С батареей чуть менее 20 Вт-ч консоль обеспечивает около двух часов игры в Cyberpunk 2077 в портативном режиме, что сравнимо с другими консолями с батареями на 80 Вт-ч.

Digital Foundry отмечает, что в режиме производительности (в док-станции) Switch 2 потребляет в десять раз меньше энергии, чем PS5 Slim, в бенчмарке Cyberpunk 2077, выдавая лишь на 20 кадров/с меньше (40 против 60). В других играх в портативном режиме автономность достигает 4-5 часов.

Switch 2 стала первой портативной консолью с графикой Nvidia RTX, поддерживающей технологию масштабирования DLSS. Хотя эффективность кастомной версии DLSS зависит от игры (от приличной в Fast Fusion до феноменальной в Cyberpunk 2077), некоторые игры на Switch 2 могут отображаться в разрешении 4K.

Обратная совместимость также получила похвалу: большинство игр для оригинальной Switch работают на новой консоли, хотя в отдельных случаях, например Marvel vs. Capcom Fighting Collection, есть проблемы с онлайн-компонентами.

Игры и будущее Switch 2

Сейчас эксклюзивов для Switch 2 немного: Mario Kart World, Fast Fusion, Nintendo Switch 2 Welcome Tour, Konami's Survival Kids, а также обновления для Legend of Zelda: Breath of the Wild и Tears of the Kingdom. Однако доступны портированные игры, такие как Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy, Street Fighter 6, Fortnite и Sonic X Shadow Generations. В будущем ожидаются эксклюзивы, в частности Donkey Kong Bananza, Metroid Prime 4 Beyond и Pokémon Legends Z-A.

Дополнительные функции, такие как GameChat с шумоподавлением и удалением фона на основе Nvidia RTX, выделяют Switch 2 среди конкурентов, хотя док-станция не входит в комплект других консолей за подобную цену.

Switch 2 выглядит как логичный шаг вперед для Nintendo, но критики сходятся во мнении, что это скорее эволюция, а не революция. Энергоэффективность и обратная совместимость – огромные плюсы, а поддержка DLSS и 4K в некоторых играх впечатляет для портативной консоли.

Однако экран с эффектом залипания изображения и слабым HDR разочаровывает, особенно по сравнению с OLED-версией оригинальной Switch. Было бы логично, если бы Nintendo сразу выпустила OLED-версию, и многие рецензенты советуют подождать именно ее. Но если вы не можете пропустить новинки вроде Mario Kart World или будущих эксклюзивов, Switch 2 все равно стоит внимания.