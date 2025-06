Почему патч 2.3 для Cyberpunk 2077 перенесли?

В начале июня во время трансляции RedStreams CD Projekt Red официально анонсировала патч 2.3 для Cyberpunk 2077, обещая выпустить его 26 июня. Однако, как стало известно, обновление не выйдет в запланированный день, информирует 24 Канал.

Студия объяснила на странице игры в X, что команде "нужно немного больше времени" для завершения работы над патчем. К сожалению, новой даты релиза пока не объявлено, так что фанатам остается лишь ждать дальнейших новостей.



По словам CDPR, по объему и содержанию обновление 2.3 будет сопоставимым с большим патчем 2.2, который вышел в декабре 2024 года в сотрудничестве со студией Virtuos.

Напомним, что версия 2.2 принесла обновленный фоторежим, более 100 новых опций кастомизации для персонажа V в редакторе, функцию случайной генерации внешности, возможность взять Джонни в качестве компаньона и многое другое.

Что известно о Cyberpunk 2077 и будущих проектах CDPR?

Cyberpunk 2077 дебютировала в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One, а впоследствии получила масштабное дополнение Phantom Liberty и была портирована на PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2.

Однако стоит отметить, что с весны 2024 года у игры не было отдельной команды поддержки. CD Projekt Red уже переключилась на разработку сиквела Cyberpunk 2, хотя приоритетом студии сейчас является The Witcher 4.

Честно говоря, перенос патча 2.3 немного разочаровывает. Впрочем после успеха Phantom Liberty и патча 2.2 и заявлений об окончании поддержки игры, ожиданий от CDPR не было никаких, поэтому то, что студия берет дополнительное время, чтобы довести обновления до ума работает только на пользу игровому опыту – что бы там не готовила для нас CD Project Red.