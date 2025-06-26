Гравець Fortnite отримав величезний штраф та перманентний бан, після програшу суду компанії Epic Games, яка звинуватила його у чітерстві на турнірі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dexerto.

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Закон суворий, але він закон

На одному з турнірів по Fortnite, Epic виявили чітера, який не лише використовував заборонене ПЗ, а й намагався замести сліди, перемикаючись між кількома обліковими записами.

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Попри всі спроби, системи виявлення шахрайства зробили свою справу, а потому Epic й узагалі подали в суд на горе-геймера.

Шахрайству немає місця у Fortnite, і ми робимо все можливе, щоб зупинити його, включаючи судові позови,

– заявили тоді в компанії.

25 червня 2025 року Epic Games оголосили, що довга рука закону дотягнулася до обвинуваченого.

В результаті чітер має виплатити компанії 175 000 доларів, а також отримав довічну заборону на гру в Fortnite. Epic також повідомили, що отримані кошти будуть передані на благодійність.

Новина була зустріта фанатами Fortnite та загалом ігровою спільнотою вельми позитивно.

До слова, це не вперше, коли Epic проявляють жорсткість при боротьбі з шахраями. Раніше цьогоріч, іншого чітера у Fortnite, крім покарання, змусили записати відеовибачення.